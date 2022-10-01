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«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче с двумя удалениями

вчера, 20:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 13-й минуте защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил прямую красную карточку. На 41-й минуте полузащитник Александр Юшин удвоил преимущество «Урала», а на 62-й минуте Лазар Ранджелович довёл счёт до разгромного. Четвёртый гол в ворота «Локомотива» забил полузащитник «Урала» Даниел Мишкич. На 88-й минуте красную карточку получил хавбек «Урала» Фанил Сунгатулин. В дополнительное ко второму тайму время «Локомотив» сумел отыграть два гола, забитыми мячами отметились Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев.

«Локомотив» идёт на 12-м месте (9 очков), «Урал» занимает 15-е место (7 очков).

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 22:00
Только слепой не видит, что игроки во главе с Бариновым плавят немцев. И правильно делают, ибо с такими тренерами ловить нечего. Набрали непонятно кого и непонятно с какими заслугами, выписали какого-то ноунейма из ЮАР.

Гнать взашей таких тренеров вместе с руководством в лице Цорна и Плутника.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:53
А как упирались со Спартаком....
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:49, ред.
Околомотив. В смысле что все время практически мимо нот...
Boricku
Boricku
вчера в 21:49, ред.
В этом сезоне Локо главное остаться в рпль, на следующий сезон надо лепить новую команду, если рпль будет.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 21:27
надо же, даже два забили
амурец
амурец
вчера в 21:21
Развал Локо продолжается
d1metras
d1metras
вчера в 21:20
Большая загадка почему до сих пор цорн и его шайка лейка в команде...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:19
Гончаренко, похоже, стал лепить из Урала крепкую команду середняка, это он может сделать, потому что хороший тренер. Урал сейчас не так то прост и беспомощен, как при Шалимове. Видна тренерская работа, игровая дисциплина и выучка. Так что Гончаренко, думаю, вытащит Урал из зон вылета и стыков. Ну а Локо, если срочно не выгонит всех посланцев Рангника, то будет всерьёз бороться за выживание, что для такой команды, естественно, является позором!
aty6dg8whprw
aty6dg8whprw
вчера в 21:17
Умом Локо не понять.
112910415
112910415
вчера в 21:12
оргвыводы должны последовать
Брулин
Брулин
вчера в 21:11
Стратегия, это все стратегия, качественная немецкая стратегия!
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 21:10
Не долго музычка играла , не долго Локо танцевал)))

Эти чуваки так-то потратили на трансферы 50 млн эвро...больше всех...походу поможет только очищение пердивом...

Ну а Урал красавчики, при Гончаре стали интереснее с победой!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:10
До зоны пердива уже рукой подать! Браво, Цорн и Плутник!
k5frubf8xvzs
k5frubf8xvzs
вчера в 21:10
вот и Локо посыпался благодаря иностранным специалистам...
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
Искренне жаль болельщиков Локо....надеюсь этот кошмар закончится и всех отправят подальше от России!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Локо вообще плохой...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:07
Нынешний Локо в кот ором глупые люди принимают глупые кадровые решения не жаль. Вот когда их выгонят с позором, тогда возможно возрождение команды
Раньше болельщики Локо говорили что хуже чем при Смородской и Кикнадзе уже не может быть. Но немцы видимо хотят окончательно добить хороший в недалёком прошлом клуб
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
Весёлый матч сыграли команды, на двоих забили 6 голов, а могли и 10. "Локомотив" разочаровали своей игрой, а "Урал" приятно удивил своим результатом. Молодцы
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:00
Локо это просто позорище... Жаль, хороший был когда-то клуб.
Гость
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