«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче с двумя удалениями

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вчера, 20:59

«Локомотив» проиграл «Уралу» (2:4) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Урала» Алексей Каштанов. На 13-й минуте защитник «Локомотива» Максим Ненахов получил прямую красную карточку. На 41-й минуте полузащитник Александр Юшин удвоил преимущество «Урала», а на 62-й минуте Лазар Ранджелович довёл счёт до разгромного. Четвёртый гол в ворота «Локомотива» забил полузащитник «Урала» Даниел Мишкич. На 88-й минуте красную карточку получил хавбек «Урала» Фанил Сунгатулин. В дополнительное ко второму тайму время «Локомотив» сумел отыграть два гола, забитыми мячами отметились Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев.

«Локомотив» идёт на 12-м месте (9 очков), «Урал» занимает 15-е место (7 очков).