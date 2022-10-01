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«Челси» одержал первую победу при Поттере, обыграв «Кристал Пэлас»

вчера, 18:58
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Кристал Пэлас» проиграл «Челси» (1:2) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар, а на 38-й минуте форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. На 90-й минуте полузащитник Конор Галлахер принёс победу «Челси», отметившись точным ударом.

«Кристал Пэлас» идёт на 16-м месте (6 очков), «Челси» занимает 5-е место (13 очков).

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:03, ред.
С волевой победой Челси! Давненько не видели от синих голы на последних минутах.

Смотрел урывками, не думал, что катание мяча это тактика Поттера.

Скорее синие сыграл в начале от соперника. Хрустальные просто отдали мяч, а Челси как-то не поняли что с ним делать.

Первая же атака КП принесла успех. Привет Фофане за двойную ошибку. Обама ничем не выделился, кроме кончено же красивого гола.

Удачные замены Поттера и гол в концовке. Ну как удачные, когда целых пятерых можно заменить, кто-нибудь и выстрелит)) Я вообще против пяти замен.

КП и Виейра жаль. Может ничья была бы справедливым итогом. Но победный гол Галлахера просто шикарен! Нужно больше отрабатывать удары со средних и дальних дистанций. И почаще бить.

Удачи Челси!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:04
С победой Поттера, хороший тренер, удачи ему!
Брулин
Брулин
вчера в 20:41
...моменты были, и у Маунта и у Хаверца. Но не хватало хладнокровия при завершении. При выходе Пули и Галла - подумал, должны прибавить в атаке:)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:24
Да, но еще есть предел
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:17
Победа Челси не из лёгких!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:20
Галлахер спас репутацию Поттера, а по игре ничья...хотя Челси безусловно выше классом игроков.
Таганский
Таганский
вчера в 19:11
Пока особых изменений в лучшую сторону не видно, очень много брака.. Критиковать отдельных рано.. это можно делать бесконечно..
Но двоих выделить все-таки необходимо - Обама с разворота красиво положил, ну и, конечно, шикарный голешник Галлахера - просто загляденье..
Радует победа, но работы Поттеру еще предстоит довольно немало..
Всех с победой!!))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:09
Все ясно, гол на 90-й минуте , Абрамович все купил !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:00
Челси начал выздоравливать.
Гость
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