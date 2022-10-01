«Челси» одержал первую победу при Поттере, обыграв «Кристал Пэлас»

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вчера, 18:58

«Кристал Пэлас» проиграл «Челси» (1:2) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар, а на 38-й минуте форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. На 90-й минуте полузащитник Конор Галлахер принёс победу «Челси», отметившись точным ударом.

«Кристал Пэлас» идёт на 16-м месте (6 очков), «Челси» занимает 5-е место (13 очков).