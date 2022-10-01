«Челси» одержал первую победу при Поттере, обыграв «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» проиграл «Челси» (1:2) в матче 9-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 7-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар, а на 38-й минуте форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт. На 90-й минуте полузащитник Конор Галлахер принёс победу «Челси», отметившись точным ударом.
«Кристал Пэлас» идёт на 16-м месте (6 очков), «Челси» занимает 5-е место (13 очков).
Но двоих выделить все-таки необходимо - Обама с разворота красиво положил, ну и, конечно, шикарный голешник Галлахера - просто загляденье..
Радует победа, но работы Поттеру еще предстоит довольно немало..
Всех с победой!!))
Но двоих выделить все-таки необходимо - Обама с разворота красиво положил, ну и, конечно, шикарный голешник Галлахера - просто загляденье..
Радует победа, но работы Поттеру еще предстоит довольно немало..
Всех с победой!!))
Смотрел урывками, не думал, что катание мяча это тактика Поттера.
Скорее синие сыграл в начале от соперника. Хрустальные просто отдали мяч, а Челси как-то не поняли что с ним делать.
Первая же атака КП принесла успех. Привет Фофане за двойную ошибку. Обама ничем не выделился, кроме кончено же красивого гола.
Удачные замены Поттера и гол в концовке. Ну как удачные, когда целых пятерых можно заменить, кто-нибудь и выстрелит)) Я вообще против пяти замен.
КП и Виейра жаль. Может ничья была бы справедливым итогом. Но победный гол Галлахера просто шикарен! Нужно больше отрабатывать удары со средних и дальних дистанций. И почаще бить.
Удачи Челси!
Смотрел урывками, не думал, что катание мяча это тактика Поттера.
Скорее синие сыграл в начале от соперника. Хрустальные просто отдали мяч, а Челси как-то не поняли что с ним делать.
Первая же атака КП принесла успех. Привет Фофане за двойную ошибку. Обама ничем не выделился, кроме кончено же красивого гола.
Удачные замены Поттера и гол в концовке. Ну как удачные, когда целых пятерых можно заменить, кто-нибудь и выстрелит)) Я вообще против пяти замен.
КП и Виейра жаль. Может ничья была бы справедливым итогом. Но победный гол Галлахера просто шикарен! Нужно больше отрабатывать удары со средних и дальних дистанций. И почаще бить.
Удачи Челси!