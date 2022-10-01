Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Булыкин: «Самое оптимальное для „Локомотива“ – поменять тренерский штаб»

вчера, 21:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ.

После матча на Кубок все ждали от команды хорошей игры, а вышло так, что «Локо» проигрывает аутсайдеру и приближается к зоне стыковых матчей в турнирной таблице. Понятно, что была красная карточка в начале матча и она сыграла против «Локо», спутав все карты, теперь нужно что-то делать, самое оптимальное – поменять тренерский штаб. Вряд ли после зимней паузы эти специалисты смогут помочь команде, даже если им дать столько времени на адаптацию. Я бы уже пригласил нового главного тренера, если честно. Конечно, по итогам сезона москвичи не должны оказаться в зоне стыковых матчей даже с нынешним тренерским штабом, но Циннбауэр и его команда явно не тянут такую команду, как «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сёмин: «Виктор Ганчаренко переиграл „Локомотив“ по всем показателям»
Сегодня, 08:51
Сенников: «„Локомотив“ должен был проиграть „Уралу“ 0:7, а не 2:4»
Сегодня, 00:06
Белоус: «Не исключаю, что „Локомотив“ вылетит из РПЛ»
Вчера, 23:31
Гришин: «„Химки“ — один из претендентов на вылет из РПЛ»
Вчера, 23:20
Циннбауэр: «Я чувствую поддержку игроков — они плотно стоят за меня»
Вчера, 22:42
Пономарев: «„Химки“ — явный претендент на вылет»
Вчера, 22:33
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
Самое оптимальное для Локо, поменять весь менеджерский состав и конечно тренерский штаб.
112910415
112910415
вчера в 21:52
... и не ошибиться при этом
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 21:50
Что значит спутало карты? Разве это не задача тренерского штаба перестроить план? Или для главного тренера в диковинку, что футболиста удалить могут? Или играли против Баварии, чтоб даже вдесятером 4 мяча пропустить? Второй сезон приходится болеть против любимого клуба, чтоб эту нечисть убрали из клуба...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 