Булыкин: «Самое оптимальное для „Локомотива“ – поменять тренерский штаб»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал поражение от «Урала» (2:4) в матче 11-го тура РПЛ .

После матча на Кубок все ждали от команды хорошей игры, а вышло так, что «Локо» проигрывает аутсайдеру и приближается к зоне стыковых матчей в турнирной таблице. Понятно, что была красная карточка в начале матча и она сыграла против «Локо», спутав все карты, теперь нужно что-то делать, самое оптимальное – поменять тренерский штаб. Вряд ли после зимней паузы эти специалисты смогут помочь команде, даже если им дать столько времени на адаптацию. Я бы уже пригласил нового главного тренера, если честно. Конечно, по итогам сезона москвичи не должны оказаться в зоне стыковых матчей даже с нынешним тренерским штабом, но Циннбауэр и его команда явно не тянут такую команду, как «Локомотив».