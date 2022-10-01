Масалитин: «Буду болеть за то, чтобы Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Обе команды играли плохо. Особенно мне не понравился ЦСКА . Хорошо, что в первом тайме у «Химок» были ошибки, и «армейцы» ими воспользовались. А так, по построению и организации – у «красно-синих» мяч не держался, было очень много брака в средней линии. Не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с недооценкой соперника. У команды наметится физический спад.

Если бы сейчас были силы, то «армейцы» играли бы в другой футбол. ЦСКА уже на протяжении многих игр показывает такую невнятную игру.

Не сказал бы, что Чалов сегодня был лучшим на поле. Он хорошо воспользовался своими моментами, но и Кучаев с Мойсесом хорошо отыграли. У Кучаева вообще с самого начала сезона идет игра, от него сегодня шла вся острота. Буду болеть за то, чтобы Чалов стал лучшим бомбардиром. Хочется, чтобы отечественным игрокам доставались все лавры.