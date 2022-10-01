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Масалитин: «Буду болеть за то, чтобы Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ»

вчера, 20:29
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Обе команды играли плохо. Особенно мне не понравился ЦСКА. Хорошо, что в первом тайме у «Химок» были ошибки, и «армейцы» ими воспользовались. А так, по построению и организации – у «красно-синих» мяч не держался, было очень много брака в средней линии. Не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с недооценкой соперника. У команды наметится физический спад.

Если бы сейчас были силы, то «армейцы» играли бы в другой футбол. ЦСКА уже на протяжении многих игр показывает такую невнятную игру.

Не сказал бы, что Чалов сегодня был лучшим на поле. Он хорошо воспользовался своими моментами, но и Кучаев с Мойсесом хорошо отыграли. У Кучаева вообще с самого начала сезона идет игра, от него сегодня шла вся острота. Буду болеть за то, чтобы Чалов стал лучшим бомбардиром. Хочется, чтобы отечественным игрокам доставались все лавры.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:56
Лучшим не будет, но свыше 13 пусть заколотит ( известный нам комментатор оденет футболку СпаМа)))).
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:47
Не станет он
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:41
Чалов совсем не потянет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:31
Я тоже буду за это болеть,Чалов вперёёд !!!
Гость
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