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Ганчаренко: «Считаю, что мы обыграли „Локомотив“ по делу»

вчера, 21:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 4Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Хочется поздравить команду, которая хорошо работает. Считаю, что обыграли «Локомотив» по делу. Да, может быть где-то сыграло удаление, но мы и до него играли хорошо. Мы правильно играли, растягивали их. Иногда терялись перед воротами «Локомотива», потому что было много времени на принятие решения. В концовке может быть была ложка дёгтя, но мы неправильно сыграли на флангах.

Почему мы теряем концентрацию в конце матча? Мы делали замены, давали шанс другим игрокам. После того как у нас произошло удаление, перестали контролировать матч, перестали оказывать давление на флангах. Произошла такая ситуация, мы пропустили в конце с флангов, ребята могли сыграть лучше.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:38
Молодцы,Локо в пролете.
Futurista
Futurista
вчера в 21:37
Насыпали картохи в паровоз ..
Гость
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