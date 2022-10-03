Рианчо: «Время показало, что возвращение Промеса было верным решением»

Бывший тренер «Спартака» высказался о нападающем «красно-белых» .

Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ , если продолжит так играть. Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее.