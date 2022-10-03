Рианчо: «Время показало, что возвращение Промеса было верным решением»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.
Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть. Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее.
Ну и что ему было делать?
Конечно вернутся туда, где он чувствует себя как дома, это я про Спартак. Так же не маловажную роль сыграло и уголовное преследования на Родине.
Реанчо сказал, что Промес игрок топ уровня, но не уточнил чего конкретно от топ.
Если брать европейский и мировой топ уровень, то Промеса даже близко нет в претенденты, а вот по меркам Спартака и даже РПЛ его можно таким назвать.
Кстати в нескольких играх с сильными соперниками его присутствия на поле было номинальным, а вот с аутсайдерами он действительно показывал свой класс.
Ну и что ему было делать?
Конечно вернутся туда, где он чувствует себя как дома, это я про Спартак. Так же не маловажную роль сыграло и уголовное преследования на Родине.
Реанчо сказал, что Промес игрок топ уровня, но не уточнил чего конкретно от топ.
Если брать европейский и мировой топ уровень, то Промеса даже близко нет в претенденты, а вот по меркам Спартака и даже РПЛ его можно таким назвать.
Кстати в нескольких играх с сильными соперниками его присутствия на поле было номинальным, а вот с аутсайдерами он действительно показывал свой класс.