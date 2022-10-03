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Рианчо: «Время показало, что возвращение Промеса было верным решением»

вчера, 16:48

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о нападающем «красно-белых» Квинси Промесе.

Квинси Промес — хороший футболист, игрок топ-уровня. В этом сезоне он может стать лучшим бомбардиром РПЛ, если продолжит так играть. Время показало, что возвращение в «Спартак» было верным решением с его стороны и со стороны клуба. С ним «Спартак» намного сильнее.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:06
Очень кстати вернулся
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:22
Промес уходя из Спартака в Севилью мечтал о карьере игрока топ уровня, но все его надежды так и остались несбыточными. К тому же Промес потерял место в сборной, даже в качестве запасного.
Ну и что ему было делать?
Конечно вернутся туда, где он чувствует себя как дома, это я про Спартак. Так же не маловажную роль сыграло и уголовное преследования на Родине.
Реанчо сказал, что Промес игрок топ уровня, но не уточнил чего конкретно от топ.
Если брать европейский и мировой топ уровень, то Промеса даже близко нет в претенденты, а вот по меркам Спартака и даже РПЛ его можно таким назвать.
Кстати в нескольких играх с сильными соперниками его присутствия на поле было номинальным, а вот с аутсайдерами он действительно показывал свой класс.
Loko57
Loko57
вчера в 17:06
Что верно, то верно!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:52
Действительно, сейчас Промес один из лучших в РПЛ.
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