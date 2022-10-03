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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТурция. Супер-Лига 2022/2023

Турецкий журналист: «Мы задаёмся вопросом, почему Дзюба не играет»

вчера, 16:33

Самет Чайир, журналист издания Goal.com, высказался о малом количестве игровой практики нападающего Артема Дзюбы в «Адане Демирспор».

Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически неготов. Допускаю, что скоро через какое-то время может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки. Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:29
А сколько шума было, когда он первый гол забил...ну как забил, добил вернее летящий в ворота мяч 😁
Сп62
Сп62
вчера в 19:48
А зачем его брали если играют без нападающих. В своё время в Спартаке ЦН Н.Осянина переквалифицировали в ЦЗ и ничего, справлялся неплохо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:42
И там его за58ят.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 18:21
официально ушел на пенсию
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:01
Тренеры не дураки и прекрасно видят, кто из футболистов на что способен. Был бы Артём классным футболистом, Монтелла нашёл бы ему место в стартовом составе хоть ложной девяткой, хоть "неложной" восьмёркой.
Значит, тренер не видит в нём нужного команде игрока. По - моему, это единственно верный вывод в сложившейся ситуации, хотя всех нюансов мы не знаем.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:44
Он не играет?
112910415
112910415
вчера в 17:24
точный расчет :
чем меньше играешь, тем больше о тебе говорят !
cehgez2vp322
cehgez2vp322
вчера в 17:20
это что новый кокоша вырисовывается...
Futurista
Futurista
вчера в 17:04
Спросите у Фиорентины...у них в этом деле огромный опыт)...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:57
Дзюба отлично вписывается в состав по схеме 4-6-0. На позиции "0" он вне конкуренции!
LOpp
LOpp
вчера в 16:56
а Черчесов все-таки мудрый тренер!

makkie
makkie
вчера в 16:50
А вы думали Дзюба в Турцию играть поехал?
Через годик-другой карьеру завершит бесславно - вот и вся история)
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