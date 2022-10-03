Турецкий журналист: «Мы задаёмся вопросом, почему Дзюба не играет»

Самет Чайир, журналист издания Goal.com, высказался о малом количестве игровой практики нападающего в «Адане Демирспор».

Дзюба остается в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Когда Артем приехал в Турцию, он был физически неготов. Допускаю, что скоро через какое-то время может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки. Чтобы Артем получил игровую практику, нужно, чтобы Винченцо изменил тактику. Вероятно, он не выйдет на поле в следующих трех или четырех матчах, такое вполне возможно. В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет.