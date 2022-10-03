Скаут «Венеции»: «Черышев может стать лучшим игроком Серии Б»

Главный скаут «Венеции» Александр Мента прокомментировал дубль полузащитника в ворота «Кальяри».

Черышев очень усердно тренировался, и матч с «Кальяри» был идеальным для него, чтобы показать свои способности. Рад за Дениса, который оформил свои первые результативные действия в Италии, а также безумно доволен победой команды с таким крупным счетом.

На данный момент Черышев в отличной физической форме. Сейчас это лидер «Венеции, который всем еще все докажет. Неудивительно, если Денис станет лучшим игроком месяца в Серии Б.