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Скаут «Венеции»: «Черышев может стать лучшим игроком Серии Б»

вчера, 13:22

Главный скаут «Венеции» Александр Мента прокомментировал дубль полузащитника Дениса Черышева в ворота «Кальяри».

Черышев очень усердно тренировался, и матч с «Кальяри» был идеальным для него, чтобы показать свои способности. Рад за Дениса, который оформил свои первые результативные действия в Италии, а также безумно доволен победой команды с таким крупным счетом.

На данный момент Черышев в отличной физической форме. Сейчас это лидер «Венеции, который всем еще все докажет. Неудивительно, если Денис станет лучшим игроком месяца в Серии Б.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 20:34
Было) Игорь Колыванов, если мне память не изменяет, отыграл сезон за Фоджу в Серии В)
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 20:30
Ну вот норм уровень Дениса. Почему наши игроки не хотят сначала уходить в такие клубы в молодом возрасте, чтобы потом расти до топовых команд? Так делают все нормальные иностранные футболисты. Нет, им сразу Челси подавай.

Вот Захарян уйдет туда и прикипит к скамейке. А потом через 10 лет окажется в Чемпионшипе (в лучшем случае).
Бoрат
Бoрат
вчера в 14:07
Докатились..
А сколько было авансов и хвалебных отзывов
Теперь в итальянском ФНЛ резвится
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:52
Славное начало завершения карьеры.
ДСА
ДСА
вчера в 13:42
В серии В мы еще не блистали.
Гость
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