Скаут «Венеции»: «Черышев может стать лучшим игроком Серии Б»

Главный скаут «Венеции» Александр Мента прокомментировал дубль полузащитника Дениса Черышева в ворота «Кальяри».
Черышев очень усердно тренировался, и матч с «Кальяри» был идеальным для него, чтобы показать свои способности. Рад за Дениса, который оформил свои первые результативные действия в Италии, а также безумно доволен победой команды с таким крупным счетом.
На данный момент Черышев в отличной физической форме. Сейчас это лидер «Венеции, который всем еще все докажет. Неудивительно, если Денис станет лучшим игроком месяца в Серии Б.
Вот Захарян уйдет туда и прикипит к скамейке. А потом через 10 лет окажется в Чемпионшипе (в лучшем случае).
Вот Захарян уйдет туда и прикипит к скамейке. А потом через 10 лет окажется в Чемпионшипе (в лучшем случае).
А сколько было авансов и хвалебных отзывов
Теперь в итальянском ФНЛ резвится
А сколько было авансов и хвалебных отзывов
Теперь в итальянском ФНЛ резвится