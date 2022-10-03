Холанд: «Манчестер – синий!»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал крупную победу над «Манчестер Юнайтед».
Манчестер – синий!
Именно такую надпись норвежец оставил, выложив в соцсети после матча совместное фото с одноклубником Филом Фоденом.
|Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал крупную победу над «Манчестер Юнайтед».
Манчестер – синий!
Именно такую надпись норвежец оставил, выложив в соцсети после матча совместное фото с одноклубником Филом Фоденом.
а то хозяева не поймут.
а то хозяева не поймут.
Странно звучало бы наверно...😁
Странно звучало бы наверно...😁
Ошибки Тен Хага даже я видел. Всё впереди у тебя, на первый раз прокатило.
Ошибки Тен Хага даже я видел. Всё впереди у тебя, на первый раз прокатило.
Ливерпуль сдулся
Бавария сделала ставку на негров , и тоже никакая
В Реале Бензема сдулся, а без него некому решать исходы матчей
ПСЖ? Это вообще не команда, а просто сборище звёзд. И пока Мбаппе там не видать Парижу еврочемпионств
Ливерпуль сдулся
Бавария сделала ставку на негров , и тоже никакая
В Реале Бензема сдулся, а без него некому решать исходы матчей
ПСЖ? Это вообще не команда, а просто сборище звёзд. И пока Мбаппе там не видать Парижу еврочемпионств