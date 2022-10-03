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Холанд: «Манчестер – синий!»

вчера, 13:03
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити6 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал крупную победу над «Манчестер Юнайтед».

Манчестер – синий!

Именно такую надпись норвежец оставил, выложив в соцсети после матча совместное фото с одноклубником Филом Фоденом.

Холанд: «Манчестер – синий!»

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:31
Слово "blue" в английском означает как синий, так и голубой цвет)
_TOP_GUN_
_TOP_GUN_
вчера в 16:19
А в графе 0 побед в ЛЧ.
LOpp
LOpp
вчера в 15:20
вот так надо писать اللغة العربية
а то хозяева не поймут.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:58
В английском слова голубой нет, как и отделения голубого как отдельного цвета, light blue (светло-синий) является типом оттенка синего. Поэтому цвет Манчестер Сити синий, а именно светло-синий оттенок синего. Русскоязычные могут называть данный оттенок и такие оттенки в принципе голубым/голубыми, но в оригинале не так.
Брулин
Брулин
вчера в 13:47
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 13:44
    Вчера Манчестер точно был синий, одни болельщики от счастья, вторые от горя.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Маг_тм (раскрыть)
    вчера в 13:43
    Манчестер - голубой!
    Странно звучало бы наверно...😁
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 13:21
    не выделывайся, просто Каземиро не играл.

    Ошибки Тен Хага даже я видел. Всё впереди у тебя, на первый раз прокатило.
    allemz
    allemz
    вчера в 13:12, ред.
    Ганнибал [Эрлинг], сын мой, клянись богами, что с нынешнего дня и до последнего вздоха, ты будешь врагом Рима [Стретфорда]

    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 13:10
    Думаю и Лига Чемпионов в этом году тоже синяя
    Ливерпуль сдулся
    Бавария сделала ставку на негров , и тоже никакая
    В Реале Бензема сдулся, а без него некому решать исходы матчей
    ПСЖ? Это вообще не команда, а просто сборище звёзд. И пока Мбаппе там не видать Парижу еврочемпионств
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 13:09
    Не ожидал от него такого старта в МС
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 13:08
    Голубой же
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:07
    Ты часть истории МС
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:06
    Ну уж точно не красный.
    Гость
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