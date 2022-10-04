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«Бавария» разгромила «Викторию» в Лиге чемпионов

вчера, 21:36
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 0Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияМатч завершен

«Бавария» разгромила «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

Лерой Сане открыл счет уже на 7-й минуте. Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев на 12-й, третий гол хозяев забил Садио Мане на 21-й минуте. Сане на 51-й оформил дубль, а пятый гол немецкой команды забил Эрик Чупо-Мотинг.

«Бавария» лидирует в группе С (9 очков), «Виктория» замыкает таблицу (0 баллов).

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:21
«Бавария» превзошла рекорд «Реала» и довела беспроигрышную серию в групповых турнирах до 31 матча. Еще одно историческое достижение мюнхенцев в этой серии — десять побед подряд.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:44
Случилось то, что и должно было случиться.
амурец
амурец
сегодня в 00:41
Без неожиданностей
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:33
С первым местом всё понятно... Интер и Барса разыграют второе... Барсе будет нелегко... 50 на 50...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:19
Опять ! А как же молодежка ?
shur
shur
вчера в 22:11
...да и пиво у немцев хорошечнее!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:04
С победой Баварию Мюнхен и болельщиков этой немецкой машины!!! Девять из девяти возможных очков набрали в "группе смерти". Уход польского форварда Роберта Левандовски не сильно повлиял на результаты команды. Думаю, что и в ответном матче Бавария Мюнхен наберёт три очка. Но фаворитом Лиги Чемпионов УЕФА этого сезона я Баварию Мюнхен не считаю. Главными фаворитоми являются Манчестер Сити и Реал Мадрид. Но всё может поменяться к концу сезона.
старина
старина ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:00
Не сыпь мне соль на раны)Я на этих салаг в полдень поставил))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Это было уже предсказуемо. К бабке гадалке не ходить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:44, ред.
Проходняк в ЛЧ до добра не доведёт.
Не должно быть таких игр в таком турнире. Пора Чефера гнать поганой метлой со своего места, иначе в следующем сезоне ЛЧ получим 48 участников на групповой стадии...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:43
А молодежка (19) проиграла!
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