«Бавария» разгромила «Викторию» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:36

«Бавария» разгромила «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

Лерой Сане открыл счет уже на 7-й минуте. Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев на 12-й, третий гол хозяев забил Садио Мане на 21-й минуте. Сане на 51-й оформил дубль, а пятый гол немецкой команды забил Эрик Чупо-Мотинг.

«Бавария» лидирует в группе С (9 очков), «Виктория» замыкает таблицу (0 баллов).