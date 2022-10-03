«Крылья Советов» и «Краснодар» в 11-м туре РПЛ победителя не выявили

«Крылья Советов» и «Краснодар» в заключительном матче 11-го тура РПЛ не выявили победителя, сыграв вничью 0:0.
В результате обе команды сохранили свои места в турнирной таблице. «Краснодар» — 5-е, «Крылья Советов» — 11-е.
|Крылья Советов0 : 0Краснодар
|Матч завершен
«Крылья Советов» и «Краснодар» в заключительном матче 11-го тура РПЛ не выявили победителя, сыграв вничью 0:0.
В результате обе команды сохранили свои места в турнирной таблице. «Краснодар» — 5-е, «Крылья Советов» — 11-е.
Да и мяч после удара Евгеньева пересёк линию ворот, как показалось.
Послушаем что скажут в ЭСК - намечается три ошибки в пользу быков.
Что же скажут Галицкий с Хашигом?!
Да и мяч после удара Евгеньева пересёк линию ворот, как показалось.
Послушаем что скажут в ЭСК - намечается три ошибки в пользу быков.
Что же скажут Галицкий с Хашигом?!
И это радует
И это радует
Будь Крылья поудачливее, могли не единожды забить Краснодару.
Быки вообще предстают типичной домашней командой.
Будь Крылья поудачливее, могли не единожды забить Краснодару.
Быки вообще предстают типичной домашней командой.
Матч ошибок и не сбыточных надежд .
Вообщем, жалкое зрелище.
Матч ошибок и не сбыточных надежд .
Вообщем, жалкое зрелище.