«Крылья Советов» и «Краснодар» в 11-м туре РПЛ победителя не выявили

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вчера, 21:00

«Крылья Советов» и «Краснодар» в заключительном матче 11-го тура РПЛ не выявили победителя, сыграв вничью 0:0.

В результате обе команды сохранили свои места в турнирной таблице. «Краснодар» — 5-е, «Крылья Советов» — 11-е.