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«Крылья Советов» и «Краснодар» в 11-м туре РПЛ победителя не выявили

вчера, 21:00
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Крылья Советов» и «Краснодар» в заключительном матче 11-го тура РПЛ не выявили победителя, сыграв вничью 0:0.

В результате обе команды сохранили свои места в турнирной таблице. «Краснодар» — 5-е, «Крылья Советов» — 11-е.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:02
Краснодар вообще сдает, разбодяжили состав непонятными неграми, лучше бы свои пацаны мяч гоняли.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:52
Обе команды недобрали очков.
4kzmatq78dxu
4kzmatq78dxu
сегодня в 02:27
Я думал, что Краснодар победит
ОПС
ОПС
сегодня в 01:11
Ну хоть так и хороошо
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:44
Крылья чемпион !
AlVi77
AlVi77 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 00:24
Да камеру как не крутили прям 100% не видно было, я думаю максимум 1 ошибку с пенальти могут признать. Ну и Кайо наиграл на красную - факт, но это не к вар. С реализацией у нас как было плохо, так и осталось, могли с игры решить многое
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
Безголевой матч это неожиданно
makkie
makkie
вчера в 23:09
Сухой не поставил два пенальти в ворота Краснодара.
Да и мяч после удара Евгеньева пересёк линию ворот, как показалось.

Послушаем что скажут в ЭСК - намечается три ошибки в пользу быков.
Что же скажут Галицкий с Хашигом?!
Сергей Пушкарев
Сергей Пушкарев ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 23:00
Договорняк катать на ничью не имеет интереса для обоих команд
Бoрат
Бoрат
вчера в 22:33, ред.
Представляю , сколько лудоманов по итогам матча лишились денег
И это радует
makkie
makkie
вчера в 22:22
Отскочили быки.
Будь Крылья поудачливее, могли не единожды забить Краснодару.
Быки вообще предстают типичной домашней командой.
Аспект
Аспект
вчера в 21:54
Чой-то игра не в тренде - на удивление безголевая.
Сп62
Сп62
вчера в 21:54
Кайо надо было удалять три раза.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:52
Честно говоря настроился на красивый футбол с голами но увы, особо футбола не было, счёт закономерен.
Capral
Capral
вчера в 21:37
Евгеньев растет. Попал в руки достойного тренера- виден результат!!! Потерял парень два года....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:22
Как же подвёл понедельник. До того меньше 3-х не забивали...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:19
Большего ожидал от Краснодара, но при такой игре им еще повезло, что ничья.
Gahi
Gahi
вчера в 21:19
От этой игры между командами "Крылья Советов" и "Краснодара" ожидал интересной и результативной игры. Две симпатичные команды которые любят атаковать сами и дают такую возможность своим соперникам. Но видимо повлияло то что судил сегодня матч арбитр Алексей Сухой который и засушил эту игру. И своим финальным свистком вывел окончательный счёт матча на табло стадиона. Одним словом как любили говорить раньше "Победила дружба". Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Нет. КС получше выглядели. Быки отскочили при определённой симпатии судьи.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:14
Крылья пролетели,мимо 3х. очков.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:09
Очень неожиданный результат для таких двух играющих команд! Матч не смотрел, но первое, что пришло на ум - это договорняк!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:07
Пожалуй самый худший матч сезона, антифутбол в исполнении быков. Ещё и судья их спас
valt134
valt134
вчера в 21:07
Увы, но ФУТБОЛА я не увидел.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:07
Сухой точно судья?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:06, ред.
Коротко о главном.
Матч ошибок и не сбыточных надежд .
Вообщем, жалкое зрелище.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:04
Это был не самый лучший день
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