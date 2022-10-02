Йоканович: «„Динамо“ проснулось слишком поздно»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги игры с «Ахматом» (1:2) в РПЛ .

В целом «Ахмат» провел более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Все же мы проснулись слишком поздно.

У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.