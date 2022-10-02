Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Йоканович: «„Динамо“ проснулось слишком поздно»

вчера, 23:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги игры с «Ахматом» (1:2) в РПЛ.

В целом «Ахмат» провел более цельную игру. В первые 45 минут они были быстрее, лучше действовали в единоборствах. Во второй половине мы пытались перевернуть игру, создавали моменты, но этого было недостаточно, чтобы заработать сегодня очки. Все же мы проснулись слишком поздно.

У нас новая команда, много молодых футболистов, так что нам нужно продолжать усердно работать и улучшать свою игру.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал» не сумел обыграть «Осасуну» в матче Примеры
Сегодня, 00:12
«Ювентус» в матче Серии А разгромил «Болонью»
Вчера, 23:37
«Динамо» проиграло «Ахмату» и продлило серию поражений до трёх матчей в РПЛ
Вчера, 21:08
«Спартак» вырвал победу над «Пари НН»
Вчера, 21:00
«Зенит» обыграл «Ростов» в центральном матче 11-го тура РПЛ
Вчера, 18:28
«Манчестер Сити» разгромил МЮ благодаря хет-трикам Холанда и Фодена
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 17:37
с таким-то тренером и просыпаться скоро не будут... а что Смолов в Динамо делает ? выходит воздухом подышать и мячик попинать ? во втором дивизионе место ему, или турция-кипр, туам где-то
112910415
112910415
сегодня в 08:19
команда не часто просыпается
тренер тоже
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:51
Пусть поспит ещё один тур.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:25
По делу всё сказал...
Capral
Capral
сегодня в 00:10, ред.
Выпустив третьего нападающего, Йоканович практически выбросил белый флаг. Это первое. Второе, не только сегодня, но и раньше приходилось слышать- "поздно проснулись". В Сочи, тоже поздно проснулись, ну а в Оренбурге и не просыпались. При всей моей симпатии к ГТ Динамо, вопросов к нему конечно немало. Все-таки, тренер должен вести и контролировать игру. Однако не только тренер виноват в сложившейся ситуации. Можно всех собак повесить на Йокановича, чем собственно и занимаются сейчас "Стервятники шварца", но объективности ради, стоит признать, что с этим мертвым составом, работать будет трудно любому тренеру....
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59, ред.
Да ты её в кому ввёл , какой там проснулись.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 