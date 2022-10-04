«Зенит» уходит в отрыв и смена лидера в Испании. Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг

РПЛ. 11-й тур.
«Оренбург» — «Сочи» 4:1
Голы: Аюпов Тимур 3, Флорентин Сесар 21, Сычевой Владимир 44 (пенальти), Марин Джимми 53 (пенальти) — Шипунов Тимофей 69
«Химки» — «ЦСКА» 1:2
Голы: Магомедов Бутта 88 — Чалов Фёдор 13, Чалов Фёдор 38
«Локомотив» — «Урал» 2:4
Голы: Баринов Дмитрий 90+2, Игнатьев Иван 90+3 — Каштанов Алексей 7, Юшин Александр 41, Ранджелович Лазар 62, Мишкич Даниел 65
«Факел» — «Торпедо» 2:2
Голы: Аппаев Хызыр 41, Божин Сергей 44 — Лебеденко Игорь 28, Смольников Игорь 64
«Зенит» — «Ростов» 3:1
Голы: Малком 14, Вендел 65, Кузяев Далер 77 — Комличенко Николай 47
«Ахмат» — «Динамо» 2:1
Голы: Швец Антон 22, Садулаев Лечи 43 — Гладышев Ярослав 90+4
«Пари НН» — «Спартак» 1:2
Голы: Майга Мамаду 37 — Николсон Шамар 66, Промес Квинси 75 (пенальти)
«Крылья Советов» — «Краснодар» 0:0
АПЛ. 9-й тур
«Арсенал» — «Тоттенхэм» 3:1
Голы: Партей Томас 20, Габриэл Жезус 49, Джака Гранит 67 — Кейн Харри 31 (пенальти)
«Борнмут» — «Брентфорд» 0:0
«Кристал Пэлас» — «Челси» 1:2
Голы: Эдуар Одсонн 7 — Обамеянг Пьер-Эмерик 38, Галлахер Конор 90
«Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:4
Голы: Рид Бобби 88 — Уилсон Каллум 11, Альмирон Мигель 33, Лонгстафф Шон 43, Альмирон Мигель 57
«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 3:3
Голы: Фирмино Роберто 33, Фирмино Роберто 54, Уэбстер Адам 63 (автогол) — Троссард Леандро 4, Троссард Леандро 18, Троссард Леандро 83
«Саутгемптон» — «Эвертон» 1:2
Голы: Арибо Джо 49 — Коуди Конор 52, Макнил Дуайт 54
«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон» 2:0
Голы: Скамакка Джанлука 29, Боуэн Джаррод 54
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 6:3
Голы: Фоден Фил 8, Холанд Эрлинг 34, Холанд Эрлинг 37, Фоден Фил 44, Холанд Эрлинг 64, Фоден Фил 73 — Антони 56, Марсьяль Антони 84, Марсьяль Антони 90+1 (пенальти)
«Лидс» — «Астон Вилла» 0:0
«Лестер Сити» — «Ноттингем Форест» 4:0
Голы: Мэддисон Джеймс 25, Барнс Харви 27, Мэддисон Джеймс 35, Дака Патсон 73
Бундеслига. 8-й тур
«Бавария» — «Байер» 4:0
Голы: Сане Лерой 3, Мусиала Джамал 17, Мане Садио 39, Мюллер Томас 84
«РБ Лейпциг» — «Бохум» 4:0
Голы: Вернер Тимо 15, Нкунку Кристофер 23 (пенальти), Вернер Тимо 53, Нкунку Кристофер 85
«Фрайбург» — «Майнц» 2:1
Голы: Грегоритч Михаэль 3, Кьере Даниэль-Кофи 37 — Кариколь Аарон Мартин 52
«Кёльн» — «Боруссия» 3:2
Голы: Кайнц Флориан 53, Тиггес Штеффен 56, Любичич Деян 71 — Брандт Юлиан 31, Шмитц Бенно 78 (автогол)
«Айнтрахт» — «Унион» 2:0
Голы: Гётце Марио 12, Линдстрем Йеспер 42
«Вольфсбург» — «Штутгарт» 3:2
Голы: Мармуш Омар 23, Арнольд Максимилиан 38, Герхардт Янник 90+1 — Гуйрасси Сехру 22, Мавропанос Константинос 45+1
«Вердер» — «Боруссия» 5:1
Голы: Фуллкруг Никлас 5, Дукш Марвин 8, Фуллкруг Никлас 13, Бенсебаини Рами 37 (автогол), Вайзер Митчелл 73 — Тюрам Маркус 63
«Герта» — «Хоффенхайм» 1:1
Голы: Люкебакио Доди 37 — Крамарич Андрей 25
«Шальке-04» — «Аугсбург» 2:3
Голы: Теродде Симон 33, Краусс Том 63 — Демирович Эрмедин 9, Демирович Эрмедин 21, Хан Андре
Серия А. 8-й тур.
«Наполи» — «Торино» 3:1
Голы: Замбо Ангисса Андре-Франк 6, Замбо Ангисса Андре-Франк 12, Кварацхелия Хвича 37 — Санабрия Антонио 44
«Интер» — «Рома» 1:2
Голы: Димарко Федерико 30 — Дибала Пауло 39, Смоллинг Крис 75
«Эмполи» — «Милан» 1:3
Голы: Байрами Недим 90+2 — Ребич Анте 79, Балло-Туре Фоде 90+3, Леау Рафаэл 90+6
«Лацио» — «Специа» 4:0
Голы: Дзакканьи Маттиа 12, Романьоли Алессио 24, Милинкович-Савич Сергей 61, Милинкович-Савич Сергей 90+1
«Лечче» — «Кремонезе» 1:1
Голы: Стрефецца Габриэль 42 (пенальти) — Чиофани Даниэль 19 (пенальти)
«Сампдория» — «Монца» 0:3
Голы: Пессина Маттео 11, Капрари Джанлука 67, Сенси Стефано 90+4
«Сассуоло» — «Салернитана» 5:0
Голы: Лорьент Арман 12, Пинамонти Андреа 39 (пенальти), Торстведт Кристиан 53, Харруи Абду 76, Антисте Янис 90+1
«Аталанта» — «Фиорентина» 1:0
Гол: Лукман Адемола 59
«Ювентус» — «Болонья» 3:0
Голы: Костич Филип 24, Влахович Душан 59, Милик Аркадиуш 62
«Верона» — «Удинезе» 1:2
Голы: Дойг Джош 23 — Бето 70, Бийол Яка 90+2
Примера. 7-й тур.
«Атлетик» — «Альмерия» 4:0
Голы: Уильямс Иньяки 10, Сансет Ойан 17, Уильямс Николас 62, Весга Микель 84 (пенальти)
«Кадис» — «Вильярреал» 0:0
«Хетафе» — «Вальядолид» 2:3
Голы: Майораль Борха 29, Суарес Дамиан 31 — Леон Серхио 20 (пенальти), Леон Серхио 37, Плано Оскар 49
«Севилья» — «Атлетико» 0:2
Голы: Льоренте Маркос 29, Мората Альваро 57
«Мальорка» — «Барселона» 0:1
Гол: Левандовски Роберт 20
«Эспаньол» — «Валенсия» 2:2
Голы: Хоселу 56, Дардер Серхи 83 — Паулиста Габриэль 53, Чюмарт Эрай 90+6
«Сельта» — «Бетис» 1:0
Гол: Вейга Габриэль 9
«Жирона» — «Реал Сосьедад» 3:5
Голы: Рикельме Родриго 23, Мартинес Арнау 27, Кастельянос Валентин 48 — Серлот Александр 8, Серлот Александр 42, Браис Мендес 66, Субименди Мартин 71, Кубо Такефуса 85
«Реал» — «Осасуна» 1:1
Голы: Винисиус Жуниор 42 — Кике 50
«Райо Вальекано» — «Эльче» 2:1
Голы: Камельо Серхио 40, Лопес Унаи 90+5 — Бойе Лукас 32
Лига 1. 9-й тур.
«Анже» — «Марсель» 0:3
Голы: Клаус Джонатан 35, Суарес Луис Хавьер 50, Жерсон 59
«Страсбур» — «Ренн» 1:3
Голы: Диалло Хабибу 72 (пенальти) — Муинга Арно 38, Терье Мартен 49, Гуири Амин 61
«Пари Сен-Жермен» — «Ницца» 2:1
Голы: Месси Лионель 29, Мбаппе Килиан 83 — Ляборд Гаэтан 47
«Лорьян» — «Лилль» 2:1
Голы: Диаките Бафоде 9 (автогол), Ле Брис Тео 87 — Дэвид Джонатан 78
«Аяччо» — «Клермон» 1:3
Голы: Авинел Седрик 70 — Кий Греджон 11, Рашани Эльбасан 89, Доссоу Жодель 90+1
«Осер» — «Брест» 1:1
Голы: Ньянг Мбай 86 (пенальти) — Слимани Ислам 64
«Тулуза» — «Монпелье» 4:2
Голы: Спирингс Стейн 18, Абухлал Закария 24, Шаиби Фарес 31, Дежагер Брехт 48 — Коцца Николас 7, Вахи Сепе 68
«Труа» — «Реймс» 2:2
Голы: Одоберт Уилсон 51, Порозо Джексон 90 — Балогун Фоларин 13, Ито Джуня 54
«Монако» — «Нант» 4:1
Голы: Эмболо Брель 2, Бен-Йеддер Виссам 6, Бен-Йеддер Виссам 28, Бен-Йеддер Виссам 62 (пенальти) — Кайо Энрике 79 (автогол)
«Ланс» — «Лион» 1:0
Гол: Сотока Флориан 82 (пенальти)
Тут только результаты матчей топ-5+ РПЛ
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Тут только результаты матчей топ-5+ РПЛ
И турнирные таблицы
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Как всегда , завышенные ожидания. Квадруплы, победы а в итоге фиаско по всем фронтам
Хотя, у них ещё есть время исправить ситуацию
И ещё Аталанта - моя любовь
Надеюсь в этом году станут чемпионами
Как всегда , завышенные ожидания. Квадруплы, победы а в итоге фиаско по всем фронтам
Хотя, у них ещё есть время исправить ситуацию
И ещё Аталанта - моя любовь
Надеюсь в этом году станут чемпионами