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«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген»

вчера, 23:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

Счет открыл Эрлинг Холанд на 7-й минуте. На 32-й норвежец оформил дубль. Давит Хочолава на 39-й отличился автоголом, а на 55-й минуте Рияд Марез увеличил преимущество «горожан». Окончательный счет установил Хулиан Альварес на 76-й минуте.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G (9 очков), «Копенгаген» замыкает таблицу (1 балл).

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:22
Холанд продолжает уничтожать всех подряд!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:21
Весной будет тяжелее
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:20
Дойдут ли до полуфинала
Elliada
Elliada
сегодня в 07:55
По другому не могло быть. Результат уже в первом тайме добыли. Во втором - Гвардиола предоставил шанс резервистам, они не подвели
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 05:46
Без вариантов!
ndn2w38hmbuq
ndn2w38hmbuq
сегодня в 05:03
По-другому и быть не могло
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:04
Это было предсказуемо.
МAVERICK
МAVERICK
сегодня в 00:11
Без ЛЧ не видать ему ЗМ.А как голеадор он сильнее Мбаппе, и явно вырвался вперед в дуэли.Мбаппе дурачок что остался в псж,надо было уходить в Реал, в этом Холланд тоже лучше, погнался за прогрессом…
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
С победой Манчестер Сити и болельщиков этого клуба!!! С дублем Эрлинга Холанда! Как же этот супер нападающий оказывается в нужном месте в нужное время. Когда он забивал второй, прям на ногу мяч прилетел. Столько голов забивает везде, где играет. Также хочу отметить Рияда Мареза, я не знаю, какими словами описать его игру. Очень полезный для своей команды игрок. Не буду против, если он перейдёт в Реал Мадрид. С приходом Эрлинга Холанда, Манчестер Сити становится главным фаворитом на победу в Лиге Чемпионов УЕФА, наряду с мадридским Реалом!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:06
Гвардиола по-другому не умеет. Его команды всегда показывают футбол очень высокого уровня!
С Холандом они стали ещё опаснее. Норвежец просто разрывает всех!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:58
С победой
Гость
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