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вчера, 23:51

«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (5:0).

Счет открыл Эрлинг Холанд на 7-й минуте. На 32-й норвежец оформил дубль. Давит Хочолава на 39-й отличился автоголом, а на 55-й минуте Рияд Марез увеличил преимущество «горожан». Окончательный счет установил Хулиан Альварес на 76-й минуте.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G (9 очков), «Копенгаген» замыкает таблицу (1 балл).