«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге» из Ульяновска .

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вчера, 17:24

«Рубин» в гостях проиграл «Волге» из Ульяновска (1:2) в матче 1/32 финала Кубка России и покинул турнир.

На 1-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Кирилл Косарев. На 22-й минуте полузащитник «Волги» Кирилл Морозов сравнял счёт, а на 66-й минуте Александр Сапета принёс победу хозяевам поля.

Матчи 1/16 Кубка России состоятся 2 ноября. Соперник «Волги» ещё не определился.