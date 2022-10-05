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«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге» из Ульяновска

вчера, 17:24
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)2 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» в гостях проиграл «Волге» из Ульяновска (1:2) в матче 1/32 финала Кубка России и покинул турнир.

На 1-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Кирилл Косарев. На 22-й минуте полузащитник «Волги» Кирилл Морозов сравнял счёт, а на 66-й минуте Александр Сапета принёс победу хозяевам поля.

Матчи 1/16 Кубка России состоятся 2 ноября. Соперник «Волги» ещё не определился.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:57
Что то не так идет у Слуцкого...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 20:53
Слуцкому впору в отставку подавать!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45
«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге» из Ульяновска .
Мои поздравления болельщикам Ульяновской Волге . А ведь в конце матча могли увеличить победный счёт до разгромного . А ведь Рубин сегодня не заслуживал победы. И это проигрыш действительно можно отнести к категории, тренерского поражения. Третье поражение подряд у подопечных Слуцкого. И это ни есть хорошо. На мой субъективный взгляд, Слуцкий закончился как тренер. И ему пора бы уже принять те реалии в которых находится он сам как тренер и к чему привёл команду. Отнестись к этому факту по мужски и расторгнуть контракт с Рубином, пока эти поражения не стали критическими для клуба, который имеет задачу обратного возвращения в элиту российского футбола, откуда он вылетел в прошлом сезоне, благодарю опять же ,тому же Слуцкому . Кризис тренера Слуцкого на лицо. Пора ему отдохнуть от футбола и это уже факт.
dеigandre
dеigandre
вчера в 17:40
Слуцкий-не тренер
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 17:25
Значит не заслужил.
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