«Рубин» вылетел из Кубка России, проиграв «Волге» из Ульяновска .

«Рубин» в гостях проиграл «Волге» из Ульяновска (1:2) в матче 1/32 финала Кубка России и покинул турнир.
На 1-й минуте счёт открыл нападающий «Рубина» Кирилл Косарев. На 22-й минуте полузащитник «Волги» Кирилл Морозов сравнял счёт, а на 66-й минуте Александр Сапета принёс победу хозяевам поля.
Матчи 1/16 Кубка России состоятся 2 ноября. Соперник «Волги» ещё не определился.
Мои поздравления болельщикам Ульяновской Волге . А ведь в конце матча могли увеличить победный счёт до разгромного . А ведь Рубин сегодня не заслуживал победы. И это проигрыш действительно можно отнести к категории, тренерского поражения. Третье поражение подряд у подопечных Слуцкого. И это ни есть хорошо. На мой субъективный взгляд, Слуцкий закончился как тренер. И ему пора бы уже принять те реалии в которых находится он сам как тренер и к чему привёл команду. Отнестись к этому факту по мужски и расторгнуть контракт с Рубином, пока эти поражения не стали критическими для клуба, который имеет задачу обратного возвращения в элиту российского футбола, откуда он вылетел в прошлом сезоне, благодарю опять же ,тому же Слуцкому . Кризис тренера Слуцкого на лицо. Пора ему отдохнуть от футбола и это уже факт.
Мои поздравления болельщикам Ульяновской Волге . А ведь в конце матча могли увеличить победный счёт до разгромного . А ведь Рубин сегодня не заслуживал победы. И это проигрыш действительно можно отнести к категории, тренерского поражения. Третье поражение подряд у подопечных Слуцкого. И это ни есть хорошо. На мой субъективный взгляд, Слуцкий закончился как тренер. И ему пора бы уже принять те реалии в которых находится он сам как тренер и к чему привёл команду. Отнестись к этому факту по мужски и расторгнуть контракт с Рубином, пока эти поражения не стали критическими для клуба, который имеет задачу обратного возвращения в элиту российского футбола, откуда он вылетел в прошлом сезоне, благодарю опять же ,тому же Слуцкому . Кризис тренера Слуцкого на лицо. Пора ему отдохнуть от футбола и это уже факт.