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Гвардиола: «Мы здорово смотрелись»

вчера, 07:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити5 : 0Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Копенгагеном».

Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:46
Интересно посмотреть на МС, когда Холланда не будет в составе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:24
Не того уровня соперник был. С Боруссией МС смотрелся совсем нездорово, хоть и победил незаслуженно.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:13
А ЛЧ не взять
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:08
Счёт говорит о всём, комментарии излишне.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:38
Атака с Холландом- просто ураган.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:35
Да вы вообще смотритесь впечатлительно
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:20
Все знают это.
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