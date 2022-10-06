Гвардиола: «Мы здорово смотрелись»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Копенгагеном».
Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись.
|Манчестер Сити5 : 0Копенгаген
|Матч завершен
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Копенгагеном».
Мы сражались за каждый мяч и были полны уверенности после победы в манчестерском дерби. Я впечатлен тем, как мы играли в атаке. Мы здорово смотрелись.