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Колосков: «Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени»

вчера, 12:51

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уровне российской Премьер-лиги.

Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещe больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещe отметил бы «Крылья Советов». Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:16
Лично,ты Слава,к этому,тоже руку приложил!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:06
Ты и находясь у руля футбола,этого не делал,не ври. Смотри то,к чему привело твоё вскармливание-европейский футбол,и думай : "Помню я,выедешь,когда вся страна сидит за железным занавесом,покутишь,погуляешь по улицам лучших городов мира,подмахнёшь необходимые для партнёров документы-и в советскую зиму и скуку...".НОСТАЛЬГИЯ!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:14
Предлагаю дедушке не мучать себя а заняться полезным делом, например нянчить внуов и правнуков.
ДСА
ДСА
вчера в 14:17
Достаточно поглядеть обзор голов.
a5t7xgnpmj5v
a5t7xgnpmj5v
вчера в 13:32
Слушать старого коррупционера от футбола - потеря времени
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:22
Хорошо быть "почетным", можно игры не смотреть, но "истину глаголить".
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:05
Стремный типок конечно Колосков
625byy9umnzn
625byy9umnzn
вчера в 12:53
эх скоро наш футбол будут смотреть только комментаторы...
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