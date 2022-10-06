Колосков: «Смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об уровне российской Премьер-лиги.
Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала ещe больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая. Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!
Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Ростов». Ещe отметил бы «Крылья Советов». Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно. Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной.