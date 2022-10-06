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Канчельскис: «Кварацхелии нужно встать в один ряд с Марадоной»

вчера, 10:24

Андрей Канчельскис высказался об игре Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича вообще молодец, что не побоялся и уехал в сильный чемпионат, а то у нас многие боятся и не переходят на другой уровень. В Италии тяжело, но Кварацхелии можно выразить только большое уважение и пожелать удачи в Европе. Ему будет непросто бороться за звание лучшего бомбардира Серии А, но надо стараться дать бой всем нападающим из команд соперников.

Будет ли Хвича играть стабильно хорошо в Италии? Стабильность – признак мастерства, она должна присутствовать у качественных игроков. Но в Серии А я знаю только одного стабильного футболиста, я даже с ним играл, это Батистута. Он в каждом сезоне забивал по 25 голов.

Сможет ли Кварацхелия осуществить свою мечту и перейти в конце сезона в „Реал“? „Наполи“ тоже хороший клуб, даже великий, таковым его сделал Марадона. От добра добра не ищут, Хвиче надо дальше играть в Неаполе и добиваться уважения от итальянских фанатов. Ему нужно встать в один ряд с Марадоной, сделать так, чтобы его восхваляли, как великого аргентинца», – сказал Канчельскис.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:39
Этот Канчюльскас совсем сбрендил каким образом Хвича станет в один ряд с Марадоной? потому что это просто не возможно для этого надо чтобы сборная Грузии выиграла ЧМ с Марадоной даже Месси не может стать в один ряд а тут какой то Хвича
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:54
Я думаю, что Хвича не станет лучшим бомбардиром в Серии А. И не потому, что он станет хуже играть или "прицел собьется", просто у него немного другие функции в команде. Он нацелен на ворота, он много бьет (иногда в ущерб команде) и он будет забивать. Но основные задачи немного другие - он должен хозяйничать на своем фланге, держать мяч, протягивать его вперед и конечно раздавать передачи. Но даже не обязательно голевые. Мы уже видели, сколько Наполи создал моментов и забил, когда Кварацхелия отдавал "предголевые" передачи или даже более ранние. Он практически всегда один из главных участников голевых атак, но это не значит, что именно он забьет - главное, что команда забивает с его активной помощью. А что до того, чтобы стать в один ряд с кем-то - пусть другие стремятся стать в один ряд с Кварацхелией.
drug01
drug01
вчера в 11:45
Слишком высоко поднял планку
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:31
Канчельскис: «Кварацхелии нужно встать в один ряд с Марадоной».

Подробнее:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:27
Регулярно забиаал больше 20 несколько сезонов подряд и Шевченко, когда играл за Милан
7smqk9daa7wz
7smqk9daa7wz
вчера в 11:13
Это явный перебор
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:52
В один ряд с Марадоной? Опять Андрюха с утра тяпнул!
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:50
Он не станет с Марадоной в один ряд
Capral
Capral
вчера в 10:50
Температуру померяй....
Tostao
Tostao
вчера в 10:49
"И тут Остапа понесло... " (с)
x9nz4s4fftez
x9nz4s4fftez
вчера в 10:31
Ну и загнул, ну что же удачи...
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