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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Дьяков: «Нынешний уровень Второй лиги — полнейшая катастрофа»

вчера, 10:43

Виталий Дьяков высказался об уровне Второй лиги.

«На сегодняшний день мне не хочется тренировать во Второй лиге. Ее нынешний уровень — полнейшая катастрофа. Я сравниваю Вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в „Роторе“ выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне.

Сейчас медиа-команды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды Второй лиги. О чем здесь можно говорить? Медиа-команды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды. А смотря матчи в Кубке России, видишь, что абсолютно равная игра. Не такого, что „Амкал“ и 2DROTS выглядели гораздо слабее», — сказал Дьяков.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:16
Там и зарплаты не ахти какие. Соответствующие.
Сп62
Сп62 ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 12:12
А Дьяков уже ответил на этот вопрос.
galem72
galem72
вчера в 12:01
Нынешний уровень низкий? А когда он был высоким, чтобы этим можно было так возмущаться или недоумевать? ))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:20
Наш футбол,вобще низкого уровня!!!
mt2zwmqgykm9
mt2zwmqgykm9
вчера в 10:56
Скоро весь российский футбол будет такого уровня...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:52
Кто виноват и что делать?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:51
Ее нужно ликвидировать
Гость
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