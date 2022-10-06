Дьяков: «Нынешний уровень Второй лиги — полнейшая катастрофа»

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вчера, 10:43

высказался об уровне Второй лиги.

«На сегодняшний день мне не хочется тренировать во Второй лиге. Ее нынешний уровень — полнейшая катастрофа. Я сравниваю Вторую лигу с той, в которой я сам играл 15 лет назад. Тогда в „Роторе“ выступал Веретенников. Я играл против него и многих других людей, которые сумели поиграть на очень хорошем уровне.

Сейчас медиа-команды проходят по несколько раундов в Кубке России, обыгрывая команды Второй лиги. О чем здесь можно говорить? Медиа-команды не проходят полноценные сборы, тренируются не ежедневно, как профессиональные команды. А смотря матчи в Кубке России, видишь, что абсолютно равная игра. Не такого, что „Амкал“ и 2DROTS выглядели гораздо слабее», — сказал Дьяков.