Федотов: «„Динамо“ очень хорошо укомплектовано»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команды сыграют в 12-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Каждый матч – отдельная история, поэтому предыдущие результаты не имеют никакого отношения к субботней встречи. Мы реально оцениваем силу «Динамо», и не только линию атаки бело-голубых. Динамовская команда в целом очень хорошо укомплектована. Да, летом у них уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров им на замену пришли не менее качественные игроки. 8 октября всех нас ждет дерби, встреча двух московских команд, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию.