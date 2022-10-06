Федотов: «„Динамо“ очень хорошо укомплектовано»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команды сыграют в 12-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Каждый матч – отдельная история, поэтому предыдущие результаты не имеют никакого отношения к субботней встречи. Мы реально оцениваем силу «Динамо», и не только линию атаки бело-голубых. Динамовская команда в целом очень хорошо укомплектована. Да, летом у них уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров им на замену пришли не менее качественные игроки. 8 октября всех нас ждет дерби, встреча двух московских команд, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию.
Очень сомнительно, что на место ушедших центральных защитников пришли не менее качественные - пока Маричал, Сазонов и Фернандес явно не дотягиваю до уровня ушедших Бальбуэна и Ордеца.
И то, что опорная зона после ухода Шиманьски вообще нулевая. А про атакующую группу игроков конечно можно сказать, что она очень хорошо укомплектована. Но только в этом чемпионате их количество ни как не может перерасти в качество - Смолов, Захарян, Фомин, Грулёв, Макаров, Тюкавин (может упустил кого-то) стали забивать только по большим праздникам.
В целом далеко не все гладко у Динамо, и явно чего-то не хватает чтобы проявить свою реальную силу.
Очень сомнительно, что на место ушедших центральных защитников пришли не менее качественные - пока Маричал, Сазонов и Фернандес явно не дотягиваю до уровня ушедших Бальбуэна и Ордеца.
И то, что опорная зона после ухода Шиманьски вообще нулевая. А про атакующую группу игроков конечно можно сказать, что она очень хорошо укомплектована. Но только в этом чемпионате их количество ни как не может перерасти в качество - Смолов, Захарян, Фомин, Грулёв, Макаров, Тюкавин (может упустил кого-то) стали забивать только по большим праздникам.
В целом далеко не все гладко у Динамо, и явно чего-то не хватает чтобы проявить свою реальную силу.
Да, пришли новые центральные защитники, но проблема в том что они несыграны, а это очень плохо.
Возможно по классу новые футболисты Динамо сильнее предыдущих, но нужно время для взаимопонимания на поле, иначе приход даже сильных игроков теряет смысл.
Я думаю с Йокановичем руководство ошиблось, брать надо было Гогниева!!!
Да, пришли новые центральные защитники, но проблема в том что они несыграны, а это очень плохо.
Возможно по классу новые футболисты Динамо сильнее предыдущих, но нужно время для взаимопонимания на поле, иначе приход даже сильных игроков теряет смысл.
Я думаю с Йокановичем руководство ошиблось, брать надо было Гогниева!!!