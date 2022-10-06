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Федотов: «„Динамо“ очень хорошо укомплектовано»

вчера, 11:33
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команды сыграют в 12-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Каждый матч – отдельная история, поэтому предыдущие результаты не имеют никакого отношения к субботней встречи. Мы реально оцениваем силу «Динамо», и не только линию атаки бело-голубых. Динамовская команда в целом очень хорошо укомплектована. Да, летом у них уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров им на замену пришли не менее качественные игроки. 8 октября всех нас ждет дерби, встреча двух московских команд, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:36, ред.
Должны выигрывать,иначе "Спартак" вылезет вперёд.А у них соперники в конце первого круга послабее.Впрочем,это и может стать их проблемой,учитывая заносчивость.А вот проблема ЦСКА-выездные матчи и провалы в ходе игр.Не знаю,с чем они связаны-физической подготовкой,или психологией.
Capral
Capral
вчера в 13:17, ред.
Федотов конечно замечательный тренер, но у него вышла неувязка.

Да, пришли новые центральные защитники, но проблема в том что они несыграны, а это очень плохо.

Возможно по классу новые футболисты Динамо сильнее предыдущих, но нужно время для взаимопонимания на поле, иначе приход даже сильных игроков теряет смысл.

Я думаю с Йокановичем руководство ошиблось, брать надо было Гогниева!!!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:10, ред.
Расхваливать соперника перед игрой - это уже традиция и это нормально. Но зачем говорить то, что на самом деле не так.

Очень сомнительно, что на место ушедших центральных защитников пришли не менее качественные - пока Маричал, Сазонов и Фернандес явно не дотягиваю до уровня ушедших Бальбуэна и Ордеца.

И то, что опорная зона после ухода Шиманьски вообще нулевая. А про атакующую группу игроков конечно можно сказать, что она очень хорошо укомплектована. Но только в этом чемпионате их количество ни как не может перерасти в качество - Смолов, Захарян, Фомин, Грулёв, Макаров, Тюкавин (может упустил кого-то) стали забивать только по большим праздникам.

В целом далеко не все гладко у Динамо, и явно чего-то не хватает чтобы проявить свою реальную силу.
Gotlib
Gotlib ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:32
А в случае поражения скажет, что Динамо слишком хорошо укомплектовано. ))
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:10
Надо ж соперника возвысить, тогда и победа будет весомее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:54
Ему бы про свою команду рассуждать...
8wbq9zwms2hk
8wbq9zwms2hk
вчера в 11:44
А результат совсем не тот!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:36, ред.
Такому составу нужно бороться за самые высокие места.
Но вот с главным тренером вышла осечка.
ЦСКА в этом противостоянии более явный фаворит на победу. А вот ЦСКА с главным тренером повезло и Федотов в этом дерби возьмёт верх над Йокановичем .
Тут даже к бабке гадалке не ходить.
Гость
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