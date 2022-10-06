Червиченко: «Зобнин не считает нужным для себя выступать за сборную»

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вчера, 10:59

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о неучастии полузащитника красно-белых в матче с Киргизией.

Главный тренер российской команды заявил о том, что Зобнин позвонил ему и попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем.