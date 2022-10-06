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Червиченко: «Зобнин не считает нужным для себя выступать за сборную»

вчера, 10:59

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о неучастии полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче с Киргизией.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил о том, что Зобнин позвонил ему и попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем.

У меня вопрос — почему Зобнин не поехал в сборную, а в клубе играет в каждом матче? Видимо, человек, который зарабатывает в клубе около 4 миллионов, не считает нужным для себя выступать за сборную. Почему Роман не соизволит поехать в национальную команду?

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:25
В жизни, конечно, бывает всякое. Но это не тот случай. Здесь неоспоримые факты запечатлены на видео.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:18
"А судьи кто?"...бывает и 6 лет тюрьмы дают...за несчастный случай...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:14
За несчастный случай ШЕСТЬ матчей дисквы НЕ ДАЮТ!
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:03
Вы помните, как сыграл Игорь, а я не забуду, как Веллитон, вжав голову в плечи, торпедой врезался в Игоря. Посмотрите этот эпизод ещё раз, освежите память.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:21, ред.
Примерно две недели назад было интервью с кандидатом в сборную (интервью на Соккере ). Если кто напомнит мне, как его зовут, буду очень благодарен. Он был вызван в сборную для подготовки к матчу со сб. Киргизии, но вернулся не солоно хлебавши и с радостью рассказал нам всем, что был рад вызову, но его пребывание на сборах ограничилось тем, что приехал на базу, где помощник (!) главного тренера сообщил ему, что сборная в его услугах не нуждается, и он может возвращаться в родные Пенаты, т.е. домой. Карпина он не видел, и тот с ним не разговаривал.
Я тогда подумал и написАл: хорош тренер, который вызывает игрока в сборную, а затем не считает нужным хотя бы переброситься с ним парой слов, спросить, как дела, как-то подбодрить или вселить надежду.
И вот теперь вопрос к тем, кто негативно отнёсся к поступку Романа: а вы бы хотели играть в сборной, которой руководит ТАКОЙ тренер ? Одно "но". Я не знаю истинных причин отказа Зобнина играть за сб. России, но факт остаётся фактом: лично у меня г-н Карпин своим вызывающим поведением, о котором мы знаем не понаслышке, отбивает всякое желание играть под его руководством.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:32
Юмор, особенно злой, те сарказм, обожаю
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:14
Правильно сделал ,что не приехал . Кому сейчас нужна сборная этого созыва ?! Только вероятность получить травму .
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:43
Не знаю,не читал.По-моему,в контракте футболиста один пункт :Регулярно не позднее ...числа проверять поступление средств,предусмотренным данным контрактом,на карточный счёт
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрюк (раскрыть)
вчера в 18:13
Он профессиональный футболист, есть контракт и там все прописано, в том числе взаимоотношения со сборной. В дворовом футболе такого нет, а здесь уйма обязанностей и ограничений.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:02, ред.
А Зобнину надо у Червяка спросить: "А почему ты такой жирный и ничего не делаешь с этим ?"

И немного по теме.
Карпин вообще не тот тренер ( и в особенности - человек), под чьим началом есть смысл выступать за сборную молодому, подающему надежды футболисту.
За всё то время что он у руля нац. команды, он только и сделал, что приволок туда бездарей ростовских и оставил в основе всех приdурков от Черчесова, не приняв и не воспитав ни одного стоящего новобранца. Это первое.
И второе. Как сказал Ларошфуко: "Невелика беда услужить неблагодарному, но большое несчастье принять услугу от подлеца" (коим Карпин и является)

P.S. Сенатову респект, - лучше и не скажешь.
dok66
dok66
вчера в 17:28
А что Зобнин сделал для сборной , чтобы его тут обсуждать . Не хочет , ну нехай с ним .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:19
Не так часто собирают Сборную страны.
Надо выяснить истинную причину отказа и если она липовая - гнать ссаной тряпкой со всех команд!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:07
тогда в Армию его, за одногимн страны выучит...
Дмитрюк
Дмитрюк
вчера в 17:05
Каждый решает сам, чем ему заниматься. Этот червь то наверное высказывается из-за пределов рф
Izmar
Izmar
вчера в 16:11
Не приехал и не надо, толку от него в сборной никакого.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:07
Это твоя версия и очннь неубедттельнпя
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:41
Тавро на лоб и забыть.
Tostao
Tostao ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:38
"Роман Зобнин здраво рассудил, отказавшись играть за мифическую, существующую только в воображении неисправимых оптимистов команду, у которой нет ни-ка-ко-го будущего."
Роман Зобнин не в первый раз такой рассудительный или как говорят в народе - хитро кю...й. Он и свой бывший клуб так же кинул, в его тяжёлую годыню, т. е. вылет в пердив. Ну в самом деле - не барское это дело такому мастеру напрягаться где-то там на дне. Мало того, он ещё и Ташаева подговорил покинуть "Динамо", чем погубил карьеру этого игрока.
Ну а тут какая-то сборная, какой-то, не пойми какой страны, да ещё под санкциями и тем более в которой не заработаешь. Ну такой здраво рассудительный парень, что невозможно не восхититься.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 15:34
Абсолютно наср... на сборную. Главное, что бы Рома за Спартак продолжал так же хорошо играть. Вообще не хотел, что бы кого то из Спартака вызывали в ненужную сборную России.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:45
Всё это и яйца выеденного не стоит.
Истинных причин, почему Зобнин отказался от приезда в сборную мы не узнаем. Со слов Карпина - проблемы со здоровьем. Но это универсальный ответ. Возможно, какие-то семейные проблемы (тьфу-тьфу-тьфу).
Потому что иначе было бы всё согласно порядку >> приезд в сборную >> освидетельствование у врачей >> официальное заключение о необходимости поберечь футболиста >> отъезд из сборной.
ABir
ABir
вчера в 13:45
Червичено не интересуют те кто приехал играть за сборную, выложился на 150%, получил серьезную травму в игре за первую команду, его интересуют любые негативчики и тухленькие слушки. Как же хорошо, что это создание теперь вдали от Спартака.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:30, ред.
Не знаю, смогу ли я переубедить своих оппонентов, наверное - нет, но попытаюсь. Вам не кажется, что сборная не нужна в том числе и РФС, и главному тренеру ? Вернее, нужна, но только в определённых целях. РФС - чтобы показать всему миру, что сборная существует, главному тренеру - чтобы футболисты "Ростова" находились в тонусе во время простоя, то бишь возникшей паузы. РФС и Карпин прекрасно понимают, что в ближайшем и отдалённом будущем сборная в официальных матчах играть не будет, следовательно, смысла в её существовании в футбольном пространстве НЕТ.
Если бы у РФС была хоть какая - то надежда на будущее сборной, он бы не пустил дело на самотёк и не разрешил Карпину делать в ней всё, что заблагорассудится. А именно так и поступил тренер, превратив сбор команды в посмешище, насытив её игроками не основного состава, а молодёжью.
В таком "виде" сборная нам, болельщикам, не нужна, а вы всё ратуете за её существование и предлагаете за неё переживать и болеть..
И вы теперь предлагаете, чтобы "такая" сборная продолжала функционировать. Зачем, с какой целью ? Роман Зобнин здраво рассудил, отказавшись играть за мифическую, существующую только в воображении неисправимых оптимистов команду, у которой нет ни-ка-ко-го будущего.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
Не нужно говорить спасибо Веллитону)...это футбол, а не балет...мы все помним этот эпизод и как Игорь сыграл за пределами своей штрафной...на месте Веллитона мог оказаться любой футболист...несчастный случай...не более...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:15
Ты не прав в том, что есть порядок. Зобнин должен был приехать в сборную и получить разрешение от врачей. Если же у него нет реальных проблем со здоровьем, то сопли неуместны. Скажи честно. что за сборную играть больше не будешь и все. Карпин не тот человек, что начнет уговаривать, тем более Зобнина.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:13
Поддерживаю решение Романа. Выступать за эту никудышную, никому не нужную (кроме лже-патриотов и РФС) сборную, которая нужна главному тренеру только для того, чтобы в ней играли, сохраняя игровой тонус, футболисты его клуба, - себя не уважать.
Сп62
Сп62
вчера в 12:03
Играть ради галочки это удел ребят будущей сборной. Роману уже вряд ли прийдётся выступать в серьёзных матчах за сборную. Нужно подчеркнуть, что он отказался выступать за сборную не вообще, а попросил не вызывать на конкретный матч.
Flamen
Flamen
вчера в 11:57, ред.
логичное решение, устраивать показуху в виде не кому не нужных матчей - для чего? Форму игроки и в клубе прекрасно поддерживают, сыгранность сборной сейчас не нужна, т.к не будет большого футбола в ближайшие годы.
s92smfxyr58n
s92smfxyr58n
вчера в 11:44
По логике он прав, в официальных матчах ему врядли уже придется и6рать...
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:42
Зобнен просто умной и понимат что лететь в далеком Кыргизия ради нечего не значующего матча неза чем
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:41
Все правильно, человек хочет играть за деньги а не за липовый патриотизм неизвестно ради чего ?
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