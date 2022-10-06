Червиченко: «Зобнин не считает нужным для себя выступать за сборную»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о неучастии полузащитника красно-белых Романа Зобнина в матче с Киргизией.
Главный тренер российской команды Валерий Карпин заявил о том, что Зобнин позвонил ему и попросил не вызывать из-за проблем со здоровьем.
У меня вопрос — почему Зобнин не поехал в сборную, а в клубе играет в каждом матче? Видимо, человек, который зарабатывает в клубе около 4 миллионов, не считает нужным для себя выступать за сборную. Почему Роман не соизволит поехать в национальную команду?