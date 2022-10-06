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Игонин: «Кузяев — один из лучших футболистов на своей позиции»

вчера, 18:47

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал информацию о том, что питерский клуб хочет продлить контракт с полузащитником Далером Кузяевым.

Очень рад. Он один из лучших футболистов на своей позиции, здесь вопросов не должно быть. Это говорит о том, что «Зенит» спокойно и планомерно готовится к будущему.

Смог бы он уехать в Европу? Ситуация меняется постоянно. Уехать в Европу, заиграть, получать удовольствие от футбола, расти – это немного разные вещи. Если посмотреть на пример того же Азмуна, то можно подумать, насколько это всё актуально и необходимо. Очень важно знать, в каком клубе и чемпионате в Европе ты будешь играть.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:51
Удачи Далеру......
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:37
Странно что "лучший игрок на своей позиции" частенько сидит на лавке!
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Полностью согласен с Алексеем.
7q7bvt42fp7s
7q7bvt42fp7s
вчера в 19:19
Таких игроков много
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:51
Пока остаётся только перспективным
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