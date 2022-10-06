Игонин: «Кузяев — один из лучших футболистов на своей позиции»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал информацию о том, что питерский клуб хочет продлить контракт с полузащитником .

Очень рад. Он один из лучших футболистов на своей позиции, здесь вопросов не должно быть. Это говорит о том, что «Зенит» спокойно и планомерно готовится к будущему.

Смог бы он уехать в Европу? Ситуация меняется постоянно. Уехать в Европу, заиграть, получать удовольствие от футбола, расти – это немного разные вещи. Если посмотреть на пример того же Азмуна, то можно подумать, насколько это всё актуально и необходимо. Очень важно знать, в каком клубе и чемпионате в Европе ты будешь играть.