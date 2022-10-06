Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Первая лига 2022/2023

Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из „Рубина“»

вчера, 16:26

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой призвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого подать в отставку.

«Рубин» проиграл в 1/32 Кубка России? А Слуцкого не убрали ещe? Здесь вопрос очевидный, я очень много раз выражал своe мнение. От своих слов не отказываюсь.

То, что происходит – это неуважение ко всем! Пора набраться смелости и сказать: «Ребята, я должен уйти». Но этого не происходит. Беда!

Будут ли Слуцкого воспринимать всерьeз после «Рубина»? Его всерьeз воспринимают кто? Друзья и его близкие. Те, кто прошeл футбольную школу, всерьeз его не воспринимают! А в последнее время он вообще везде провалился.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Юран: «Слуцкому нужно уйти из „Рубина“, чтобы перезагрузиться»
Сегодня, 18:52
Мостовой считает, что «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью
Сегодня, 18:28
Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»
Сегодня, 18:16
Д. Билялетдинов: «За „Локомотив“ в матче с „Сочи“ тревожно»
Сегодня, 17:46
Б. Игнатьев: «Я верю в Лёню Слуцкого!»
Сегодня, 16:59
Бояринцев сравнил Абаскаля с предыдущими тренерами «Спартака»
Сегодня, 16:44
Сортировать
Все комментарии
karnager
karnager
вчера в 21:32
В КВН может карьеру перезагрузить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:49
Что делать тогда с Игнашевичем,проигравшим с "Балтикой всем известному в мире клубу из Домодедово???Знали,что там такой есть??? "Пересвет" кличется...
Boricku
Boricku
вчера в 18:26
Птсарев за две недели провалился, и ничё в сборной тренделем пашет, готовит к чм
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:55
Дайте Лёне поработать! У него только начинает всё получаться!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Мостовой: «Слуцкому пора набраться смелости и уйти из „Рубина“».

Рецепт выписать , а то иначе никак .)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:50
Леня не дурак , Леня ждет отступных !
memphis
memphis
вчера в 17:40
Царь хайпует на всех. Леня в 1/4 ЛЧ выходил с ЦСКА, был успешным в КС и ФК Москва
Futurista
Futurista
вчера в 17:22, ред.
Как то так)...

Futurista
Futurista
вчера в 17:20, ред.
Мостовому пора набраться смелости и прийти уже куда-нибудь)...
st8xup6q7wms
st8xup6q7wms
вчера в 17:01
Давно пора дать ему пинка
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:00
Куда по копаному?)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:56
Сам не уйдёт
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:51
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов под конец прошлого сезона сказал: «Слуцкий будет работать вечно у нас».
Зная криминальное прошлое "Саймана" и воровского кодекса чести сдаётся что тут не обошлось бес карточного долга, а это святое.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:48
А помнишь, как все начиналось в Рубине?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:41
Не всё так однозначно, как говорит Мостовой, но с Рубином у Слуцкого явно не срослось.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:35
Пора набраться смелости и сказать: "Да меня не возьмут на работу ,потому что я не хочу проходить тренерские курсы"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 