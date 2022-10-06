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Кавазашвили: «Сафонов на данный момент лучший вратарь России»

вчера, 18:13

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове.

Сафонов на данный момент лучший вратарь России. Таких, как он, у нас единицы. Возможно, на Сафонова похож Селихов. Но что-то с Александром в «Спартаке» какие-то непонятки в связи с тем, что не хотят или не могут продлить контракт, с игрой у него не всё ладится. Раньше он стоял в воротах, потом получил маленькую травму, и на воротах стоит Максименко. Зачем-то в «Спартаке» через игру выходит новый вратарь. Тренеры ни в одной стране мира не практикуют это, чтобы два хороших вратаря играли через игру. Жаль, что Селихов где-то потерялся. Сравнивать Максименко и Сафонова я не буду, потому что Матвей выше классом.

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Все комментарии
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 15:31
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 19:37
    С такой обороной в Краснодаре, без работы не останется, но надо отдать должное,появился стабильный уровень.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 18:46
    ... а Волга - самая длинная река в Европе. И ?
    j5sd8z5pj9wg
    j5sd8z5pj9wg
    вчера в 18:22
    очень интересные умозаключения...
    Гость
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