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Ледяхов сравнил Абаскаля с Виторией и Ваноли

вчера, 13:49

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение по поводу работы Гильермо Абаскаля в московской команде.

«Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 18:17
Это просто сенсационные выводы )))

Радует, что при Абаскале многие игроки прогрессируют. Да, пока не до конца адаптировался Зиньковский, но тот же Литвинов растёт как футболист основного состава. И становится незаменимым универсалом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:09
Это же просто :ПервыЙ - испанец, второй-португалец,а третий-итальянец. А общее-все вляпались в "Спартак".
ABir
ABir
вчера в 15:41
Витория и Ваноли не были слабее, просто почему-то сразу после их назначения начались действия по отправке их в отставку. У Абаскаля в этом плане пока вроде все нормально.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:05
Не хотелось бы сравнивать сейчас их успехи, всё - таки Ваноли выигрывал Кубок, а при Витории Спартак дважды выигрывал Наполи и выигрывал Лестер. Можно лишь сказать, что Спартак Абаскаля играет в более привлекательный футбол, а даст-ли он в итоге результат покажет время.
drug01
drug01
вчера в 14:03
Рано делать выводы
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:02
Игра Спартака стала более привлекательной, и результат появился - тут не поспоришь.
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