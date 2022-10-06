Ледяхов сравнил Абаскаля с Виторией и Ваноли

Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов высказал свое мнение по поводу работы Гильермо Абаскаля в московской команде.
«Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли.
Радует, что при Абаскале многие игроки прогрессируют. Да, пока не до конца адаптировался Зиньковский, но тот же Литвинов растёт как футболист основного состава. И становится незаменимым универсалом.
Радует, что при Абаскале многие игроки прогрессируют. Да, пока не до конца адаптировался Зиньковский, но тот же Литвинов растёт как футболист основного состава. И становится незаменимым универсалом.