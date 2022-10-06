Ледяхов сравнил Абаскаля с Виторией и Ваноли

Экс-футболист «Спартака» высказал свое мнение по поводу работы в московской команде.

«Спартак» при Абаскале идет в лидирующей группе, показывает неплохой футбол. Болельщики очень довольны его работой. Работу тренера оценивают по результату. У «Спартака» он есть. Команда набирает очки. Абаскаль выглядит более убедительнее, чем Витория и Ваноли.