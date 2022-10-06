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Мостовой: «Пусть Абаскаль попробует занять 3-е место с „Уралом“»

вчера, 18:28

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Конечно, я не согласен, что Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее время. Ничего особенного и сверхъестественного он сейчас не делает. Абаскаль пришел в готовую команду в ослабленном чемпионате. А как иначе-то? «Спартак» обязан быть в тройке по составу. Он же не пришел в «Урал» или «Факел». Пусть попробует занять третье место с «Уралом». Вот тогда было бы супер, да. А так, он попал в готовую команду с бюджетом, деньгами и армией болельщиков.

Тем более в нашем чемпионате, не в Европе. Так что не стоит его перехваливать. Слишком рано для этого. Почему про Абаскаля много говорят? Потому что он не играл в футбол. Его восхваляют люди, которые сами тоже не играли. А для нас, людей из мира футбола, его результат — не показатель.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:00
Вот именно) у него даже тренерской лицензии нет, а всех тренеров критикует как бывалый)
Сп62
Сп62 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:54
У него нет лицензии тренера. Остаётся демагогия.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
А может Мостовой попробует сам потренеровать?! А то лялякать он может много и часто, а сам то на что способен?!
pomor45
pomor45
вчера в 20:29
Нет такой команды в России, с которой хвастун Мостовой не вылетел бы в лигу ниже: из любой в любую.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:55
Да что там Абаскаль! Дайте Урал Гвардиоле!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:46
САшка приговорил "Спартак" : Не выше третьего места!!! Браво.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:38
Так можно и про любого известного тренера сказать. Скажи про Фергюсона - что там было трениравать МЮ, когда куча ресурсов и лучшие игроки, взял бы наш Урал и выиграл бы с ним КЧ. Просто смешно. Как говорится: Богу - Богово, а кесарю - кесарево.
etwddtw7ypgw
etwddtw7ypgw
вчера в 19:38
Балабол
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 19:13
А,ты Шурик всё не унимаешься?Вот возми Урал и выведи его в лидирующую группу...Кишка тонка,ты способен только пургу гнать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:58
С Уралом нереально. С Рубином можно попробовать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:51
Все не угомонится).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:39
А причем тут Урал?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
Какой же он токсичный...
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