Гаджиев: «У Уткина проблемы с психикой»

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вчера, 14:50

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.

Уткину отказался пожимать руку Гаджиеву, и тот начал хлопать Уткина по щеке.



«Слово „жестко“ для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть. Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался. Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку. Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.