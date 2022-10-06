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Гаджиев: «У Уткина проблемы с психикой»

вчера, 14:50

Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев высказался об инциденте с видеоблогером Василием Уткиным.

Уткину отказался пожимать руку Гаджиеву, и тот начал хлопать Уткина по щеке.

«Слово „жестко“ для этой истории не применимо к данной ситуации. Я не жалею об этой истории, я не прилагал никаких усилий к тому. Тут должен Вася жалеть. Я хотел вступить с ним в добрый трэш-ток. Думал, он поддержит, всегда знал его как специалиста по разговорному жанру. Но он неожиданно сорвался. Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез. Мои критики не были в моей шкуре, их Вася не оскорблял. У нас у каждого разное понимание, как человек должен поступать, когда ему не подают руку. Предлагаю критикам заткнуться. Им меня не понять», — сказал Гаджиев.

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Все комментарии
протон
протон ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:24
Уткину отказался пожимать руку Гаджиеву
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+ верно приметили
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:05
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:03
    Нормально похлопал и дальше будет хлопать любому из их среды.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 17:19
    Проблемы у всех.
    Руки прочь от нашего Васи!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:14
    У обезьяны проблемы
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:13
    В видеоролике, любезно предоставленном юзером "старина", четко видны оскорбительные (на мой взгляд), действия - легкие удары по щеке Василия и словесное с..., это беспредел, в эпоху коронавируса лезть руками к чужому портрэту!? Из фактов скупых эпизодов нарушений в психике Уткина не наблюдаю, а вот несдержанность оппонента - налицо!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 16:59
    Не только с психикой, но и с весом
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 16:34
    У Гаджиева проблемы с головой похоже.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 16:29
    Основатель и президент медийной команды Fight Nights Камил Гаджиев: "Сейчас я понимаю, что он не совсем адекватный человек. У него свои проблемы с психикой. Если бы я знал об этом раньше, я бы в этот треш-ток не полез".

    Звучит как анекдот.
    старина
    старина
    вчера в 16:24
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:49
    Полный Гоголь :"Как поссорились малоуважаемый и малоизвестный человеки."
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 15:37, ред.
    Проблемы медиалиги нормального любителя футбола не касаются.
    Tostao
    Tostao
    вчера в 15:21
    "Уткину отказался пожимать руку Гаджиеву и тот начал хлопать Уткина по щеке."
    Так кто кому отказался пожимать руку?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:01
    Хлопать по шеи Васиной, это сильно сказано.
    Гость
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