Колосков: «Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ на данный момент.
«На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий. Он действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол.
Что касается Промеса, то я не знаю, можно ли его назвать лучшим легионером „Спартака“ за всю историю клуба. Я не помню всех, кто там играл, иностранцев было очень много, пачками приезжали. То, что сейчас Квинси вышел на тот уровень, с которым приехал в первый раз, это факт. Безусловно, Промес — очень качественный и мастеровитый игрок», — сказал Колосков.
Без комментариев.
Без комментариев.
Ну если ты не знаешь и них.рена не помнишь, то какого х.... воду льёшь?!
P.S. Есть же народная мудрость: "Хочешь прослыть умным, - больше слушай и переставай говорить тогда, когда нечего сказать."
Ну если ты не знаешь и них.рена не помнишь, то какого х.... воду льёшь?!
P.S. Есть же народная мудрость: "Хочешь прослыть умным, - больше слушай и переставай говорить тогда, когда нечего сказать."
Колосков просто не в тренде , просто сейчас мало смотришь РПЛ ).
Вдруг откуда невозьмись, Антошка - Матрёшка !)
Колосков просто не в тренде , просто сейчас мало смотришь РПЛ ).
Вдруг откуда невозьмись, Антошка - Матрёшка !)