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Колосков: «Соболев — самый яркий центральный нападающий РПЛ»

вчера, 15:59

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, кого считает лучшим нападающим РПЛ на данный момент.

«На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий. Он действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол.

Что касается Промеса, то я не знаю, можно ли его назвать лучшим легионером „Спартака“ за всю историю клуба. Я не помню всех, кто там играл, иностранцев было очень много, пачками приезжали. То, что сейчас Квинси вышел на тот уровень, с которым приехал в первый раз, это факт. Безусловно, Промес — очень качественный и мастеровитый игрок», — сказал Колосков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:00
Обидно....до сего дня Я был самый Яркий....
Capral
Capral
вчера в 18:20
Соболев безусловно талант, но он всё-таки больше силовой нападающий, таранный. Но в паре с креативным и техничным Промесом получился довольно симпатичный тандем.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:19
"Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий"(с)
Без комментариев.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:52, ред.
Колосок в своём репертуаре: " Я не знаю..., я не помню..."
Ну если ты не знаешь и них.рена не помнишь, то какого х.... воду льёшь?!

P.S. Есть же народная мудрость: "Хочешь прослыть умным, - больше слушай и переставай говорить тогда, когда нечего сказать."
ZIBO rock
ZIBO rock ответ INGUSH (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:07
Как точно ты Барриоса описал!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:04
Кто бы сомневался
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:00
Соболев безусловно сейчас лучший нап! И кстати, Соккер, так как в игре с Краснодаром автогол Бородина переписали на Зобнина, то в "голевых передачах" в статистике на главной, поставьте Соболева на 1 место так как именно он отдал пас Зобнину!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:54
Блестит кое-где
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:48
Всё, как и должно быть у "почётного" - матчи не смотрю, в детали не вдаюсь, кто играл не помню.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:46
Здесь можно поспорить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:44
Злой он по спортивному и не Дзюба, в не поля, надеюсь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:28
Боевитый,дерзкий,хамоватый.Учится хорошо стоять на ногах.Может запороть очевидное и создать немыслимое.Что ещё нужно от лидера атак "Спартака"? Турбулент Турбулентович Спартакян его имя.
YVG
YVG
вчера в 16:15, ред.
Странно это слышать, яркий в чем? Опять пиарят посредственность. Соболев это Бузова в футболе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06, ред.
А как яркость оценивается. По костюму Дзюбпула. А у Соболева блеск дельфина 🐬 ?!)
Колосков просто не в тренде , просто сейчас мало смотришь РПЛ ).

Вдруг откуда невозьмись, Антошка - Матрёшка !)
Гость
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