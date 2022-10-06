Бояринцев: «Желаю, чтобы Соболев забивал столько же, сколько и Холанд»

Бывший футболист «Спартака» высказался об игре нападающего «красно-белых» .

У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями, должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять, на каком он уровне. Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие. Я бы не спешил с его возможным отъездом. Хочется, чтобы Соболев боролся за первое место в бомбардирской гонке.