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Бояринцев: «Желаю, чтобы Соболев забивал столько же, сколько и Холанд»

вчера, 19:13

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева.

У Соболева неплохая результативность. Нападающий, который выступает за команду с большими амбициями, должен забивать мячи. Хочется пожелать Александру, чтобы он забивал столько же, сколько и Холанд. На уровне российского чемпионата Соболев выделяется, но оценивать его шансы в Европе можно только по матчам за сборную с сильными командами или в еврокубках, чтобы понять, на каком он уровне. Я не сомневаюсь, что Александр может заиграть в Европе. Данные у него хорошие. Я бы не спешил с его возможным отъездом. Хочется, чтобы Соболев боролся за первое место в бомбардирской гонке.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:24
Опохмелись, светлейший! (С)
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:05
.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:57
У него нога оторвётся))
Tostao
Tostao
вчера в 19:53
Ну прямо старик Хоттабыч, осталось только бородой воспользоваться - трах тиби дох! И вот уже Соболев обошёл Холанда. )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:52
Дайте Бояринцеву 200 мл огуречного рассола.Я ему желаю выйти из состояния крайней экзальтированности и невосприятия внешней среды.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:51
Для начала надо читать научиться, а потом понимать смысл прочитанного.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:33
...и нырять как Роналду...
shlomo
shlomo
вчера в 19:28
Вот ведь Бояринцев 8. Это надо же умудриться так себе карьеру загубить, сбежав из «Рубина» в «Спартак». А мог бы ведь стать двукратным чемпионом России, а стал беспонтовым отработанным материалом, беспрерывно бегающем из одного лажевого клуба в другой...

Ну а по поводу Соболева, это... даже комментировать не хочется... это все равно что сравнивать "Божий дар с яичницей"...
drug01
drug01
вчера в 19:18, ред.
Желание очень хорошее, но...
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