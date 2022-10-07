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Чухлов: «Сейчас „Зенит“ тащат Вендел и Малком»

вчера, 13:47
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ, в котором «Факел» встретится с «Зенитом».

Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака.

Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы – часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с «Ростовом». Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком.

Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и «Факел», и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:10, ред.
Когда Чухлов использует слово "тащат", мне не совсем понятно, что имеется ввиду. В любой команде есть 2-3 системообразующих игрока, во круг которых строится вся игра. Они определяют стиль команды, схему, тактику, и естественно, их игра в большей степени определяет результат. Все остальные подстраиваются под их игру. И в большинстве случаев отсутствие на поле одного из таких игроков для любой команды - проблема. Дальше играет роль наличие более-менее равноценной замены, умение тренера перестроить игру в такой ситуации. Если Чухлов говорит о том, что они больше всех забивают, то это тоже понятно, и тоже так и должно быть - они лидеры команды. Если речь идет о том, что забивают только они, то он не прав. В Зените на 13 голов Малкома и Вендела приходится 12 голов Мостового, Сергеева и Кузяева. И это при том, что это трио имело меньше игрового времени, чем тот же Малком. Сказать "тащит команду" можно было, например, про Агаларова в Уфе в прошлом сезоне, который один забил в два раза больше, чем вся остальная команда. И можно "тащить" но "не вытащить", ка в Уфе и получилось. В Зените совсем по-другому, так что пускай "тащат" - мне лично нравится!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56
Чухлов: «Сейчас „Зенит“ тащат Вендел и Малком».

Только гений Семака и ещё немного конечно Газпром , тянет Зенит. А бразильцы , это только пешки на шахматной доске гроссмейстера Семака !)
8k3yqpa9aqvj
8k3yqpa9aqvj
вчера в 13:49
    Гость
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