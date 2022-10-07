Чухлов: «Сейчас „Зенит“ тащат Вендел и Малком».

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ , в котором «Факел» встретится с «Зенитом».

Станет ли матч легкой прогулкой для «Зенита»? Этот вопрос нужно задать бразильцам, захотят ли они поиграть в футбол или будут валять дурака.

Отмечу Клаудиньо, в последнее время его игра вызывает вопросы – часто спорит с арбитрами, действует в некотором роде безответственно. Вспомните игру с «Ростовом». Почему раньше нельзя было поменять Клаудиньо? Почему он долго уходил с поля и делал обиженный вид? Это уже вопросы к Семаку. Сейчас команду тащат Вендел и Малком.

Наверняка бразильцы пробили информацию про Воронеж и «Факел», и теперь главное, чтобы у них завтра появилось настроение поиграть в футбол.