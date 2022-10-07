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Мостовой: «У „Динамо“ есть потенциал. Тем более с таким составом»

вчера, 13:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Фаворита нет, хотя ЦСКА идёт в таблице выше и «Динамо» сейчас немножко залихорадило. Кажется, что ЦСКА — фаворит, но если они где-то тяжело выигрывают, то «Динамо» тяжело проигрывает.

У «Динамо» есть потенциал. Команда не может всё время проигрывать, тем более с таким составом. Кажется, что они просели в физическом плане. Была неделя, чтобы восстановиться. Если они где-то подправят, то могут попытаться. «Динамо» не хватает злости.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:23
Надо время для сыгранности
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:21
Только с тренером проблемы наметились... Не тянет.
Гость
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