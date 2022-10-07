Мостовой: «У „Динамо“ есть потенциал. Тем более с таким составом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Фаворита нет, хотя ЦСКА идёт в таблице выше и «Динамо» сейчас немножко залихорадило. Кажется, что ЦСКА — фаворит, но если они где-то тяжело выигрывают, то «Динамо» тяжело проигрывает.

У «Динамо» есть потенциал. Команда не может всё время проигрывать, тем более с таким составом. Кажется, что они просели в физическом плане. Была неделя, чтобы восстановиться. Если они где-то подправят, то могут попытаться. «Динамо» не хватает злости.