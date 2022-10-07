Бывший тренер сборной России оценил шансы команды Аргентины на мундиале

Бывший тренер сборной России оценил шансы аргентинцев на чемпионате мира в Катаре. Ранее стало известно, что это мировое первенство станет последним в карьере для игрока аргентинской национальной команды .

Сложно сказать, сумеет ли он напоследок выиграть со сборной Аргентины. Месси — составляющая часть сборной. Он может играть блестяще, но никак нельзя связывать результат команды с действиями одного Месси. Когда несколько таких Месси в команде, тогда это большая сила. Вообще жалко, что он уходит из сборной. Это игрок, который делает все возможное, от чего получаешь удовольствие.

С уходом Месси из сборной уйдет эпоха, которая радовала нас, огорчала. Хотелось бы, чтобы он ушел вовремя, чтобы мы не забыли его в светлом образе, чтобы не испортил впечатление о себе. Как говорил Штирлиц, запоминается все последнее. Хочется, чтобы он ярко выступил в Катаре. По тому, как сегодня играет сборная Аргентины, у них есть шансы пройти далеко.