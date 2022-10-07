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Бывший тренер сборной России оценил шансы команды Аргентины на мундиале

вчера, 08:45

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы аргентинцев на чемпионате мира в Катаре. Ранее стало известно, что это мировое первенство станет последним в карьере для игрока аргентинской национальной команды Лионеля Месси.

Сложно сказать, сумеет ли он напоследок выиграть со сборной Аргентины. Месси — составляющая часть сборной. Он может играть блестяще, но никак нельзя связывать результат команды с действиями одного Месси. Когда несколько таких Месси в команде, тогда это большая сила. Вообще жалко, что он уходит из сборной. Это игрок, который делает все возможное, от чего получаешь удовольствие.

С уходом Месси из сборной уйдет эпоха, которая радовала нас, огорчала. Хотелось бы, чтобы он ушел вовремя, чтобы мы не забыли его в светлом образе, чтобы не испортил впечатление о себе. Как говорил Штирлиц, запоминается все последнее. Хочется, чтобы он ярко выступил в Катаре. По тому, как сегодня играет сборная Аргентины, у них есть шансы пройти далеко.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Скоро все увидем.
7ny9zdwbwypz
7ny9zdwbwypz
вчера в 08:50
Месси свой пик прошел, вряд ли что то выдающееся он покажет...
8s7p44nw7qcf
8s7p44nw7qcf
вчера в 08:45
В чём-то он прав
Гость
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