Масалитин: «Акинфееву нет смысла куда-то уходить и что-то менять»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о словах экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы о том, что голкиперу «армейцев» следует перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

Коней на переправе не меняют. Игорь провел хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой армейского клуба. Поэтому ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так все выиграл и всего добился в жизни.