Масалитин: «Акинфееву нет смысла куда-то уходить и что-то менять»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о словах экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы о том, что голкиперу «армейцев» Игорю Акинфееву следует перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
Коней на переправе не меняют. Игорь провел хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой армейского клуба. Поэтому ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так все выиграл и всего добился в жизни.
Если ему было бы 24 или 25 лет, то можно было бы перейти в «Зенит». Я думаю, что если бы Акинфеев уехал из ЦСКА, то только куда-нибудь в Европу.