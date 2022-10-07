Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Масалитин: «Акинфееву нет смысла куда-то уходить и что-то менять»

вчера, 12:55

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о словах экс-наставника «Зенита» Властимила Петржелы о том, что голкиперу «армейцев» Игорю Акинфееву следует перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

Коней на переправе не меняют. Игорь провел хорошую карьеру за ЦСКА и стал легендой армейского клуба. Поэтому ему нет смысла куда-то уходить и что-то менять. Он и так все выиграл и всего добился в жизни.

Если ему было бы 24 или 25 лет, то можно было бы перейти в «Зенит». Я думаю, что если бы Акинфеев уехал из ЦСКА, то только куда-нибудь в Европу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Радченко: «Хорошо, что Головин показывает себя в „Монако“»
Сегодня, 09:58
Тихонов назвал факторы, которые могут помешать «Зениту» обыграть «Факел»
Сегодня, 09:40
Э. Керимов: «В России Дзюба был примой и суперстаром»
Сегодня, 08:56
Наумов: «Трудно придумать слова, чтобы описать провал „Локомотива“»
Сегодня, 08:24
Эльвин Керимов считает, что у Дзюбы нет конфликта с Монтеллой
Сегодня, 00:29
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
Сегодня, 00:12
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:43
Уходить и поздно и смысл?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:32
Значит можно еще зарплату урезать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 15:28
Этого вратаря 9 различных тренеров нашей сборной, включая двух иностранных, постоянно включали в сборную с 2004 по 2018 год. ибо он , БЕЗУКСЛОВНО БЫЛ ЛУЧШИМ в РПЛ. Рядом с ним все эти годы у нас никто не стоял
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:01
У него одни бутсы уже висят на стене. К чему, эти разговоры?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:52
Разве Игорёк куда то собрался или это очередное умозаключение.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 13:36
Пусть закончит красиво - в ЦСКА, вне зависимости от того выиграет он ещё что -то или нет. Это лучший вариант.
drug01
drug01
вчера в 13:27
Пусть играет ещё долго
Mangur
Mangur
вчера в 13:11
Вратарь дырка никому не нужен
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:11
Зачем обсуждать ерунду?
s28dr45y6f5d
s28dr45y6f5d
вчера в 13:06
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     