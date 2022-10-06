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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: «Я болею за „Спартак“!»

вчера, 22:34

Анна Щербакова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2021 года, заявила, что болеет за «Спартак».

Я дважды была на матчах «Спартака»? Да, меня пригласили, и я болею за «Спартак». Все вместе!

Как я начала поддерживать «Спартак»? Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак» — «Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду. Меня пригласили, я с удовольствием согласилась!

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:08
- Потому что слушаю Максим!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:31
Ути-пути...
makkie
makkie
сегодня в 08:09
Умничка, хорошая девочка растёт!
ss298tuf36a5
ss298tuf36a5
сегодня в 06:42
Наш человек!
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Верный выбор!
старина
старина
вчера в 22:55
Спасибо,Анна.Наши фигуристки лучшие в мире.К сожалению,не скоро вас выпустят на лед...
Futurista
Futurista
вчера в 22:44
Чтобы жизнь была вот так 👍
Мы болеем за Спартак...
Гость
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