Олимпийская чемпионка Анна Щербакова: «Я болею за „Спартак“!»

Анна Щербакова, российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2021 года, заявила, что болеет за «Спартак».

Я дважды была на матчах «Спартака»? Да, меня пригласили, и я болею за «Спартак». Все вместе!

Как я начала поддерживать «Спартак»? Ну, я сама из Москвы, поэтому особенно на матче «Спартак» — «Зенит» было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду. Меня пригласили, я с удовольствием согласилась!