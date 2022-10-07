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Коваленко: «„Пюник“ боролся бы за первую четвёрку в Премьер-Лиге»

вчера, 09:53

Российский защитник «Пюника» Михаил Коваленко оценил победу своей команды над «Жальгирисом» в Лиге конференций.

Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. Это очень хорошо. Полностью перекрыли сильные стороны «Жальгириса». Мне кажется, мы по делу выиграли, могли ещё больше забить. Нам надо, как минимум, выиграть ещё одну игру, чтобы занять первое место в группе, это реально, так как наши игры показали, что мы не хуже наших соперников.

За что боролся бы «Пюник» в РПЛ? Трудно ответить, я думаю, за первую четвёрку боролись бы.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 13:00
Обыграли какой-то гонорейный Жальгирис, и Коваленко тут же закинулся аж на 4 - 5 место в РПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:02
Сил бы у Пюника не хватило на весь чемпионат.
старина
старина
вчера в 10:31
Ага,конкурент гегемону
k4wj92nye6a2
k4wj92nye6a2
вчера в 09:57
вот это класс, за первую пятерку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
А может у нас он бы был первым! 😜
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