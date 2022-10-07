Коваленко: «„Пюник“ боролся бы за первую четвёрку в Премьер-Лиге»

Российский защитник «Пюника» оценил победу своей команды над «Жальгирисом» в Лиге конференций.

Я очень рад, что мы выиграли и заработали три очка. Это очень хорошо. Полностью перекрыли сильные стороны «Жальгириса». Мне кажется, мы по делу выиграли, могли ещё больше забить. Нам надо, как минимум, выиграть ещё одну игру, чтобы занять первое место в группе, это реально, так как наши игры показали, что мы не хуже наших соперников.