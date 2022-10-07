Булыкин оценил расклад сил в матче ЦСКА и «Динамо»

Экс-футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Будет хорошая игра команд, которым нужны очки. ЦСКА в лидирующей тройке, а «Динамо» отстало, потому и тем, и тем очень нужны очки. Нас ждёт красивая хорошая игра на победу. Конечно, фаворит ЦСКА : они сейчас на ходу, всё получается.