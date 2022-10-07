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Булыкин оценил расклад сил в матче ЦСКА и «Динамо»

вчера, 12:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо16:30 Не начался

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Будет хорошая игра команд, которым нужны очки. ЦСКА в лидирующей тройке, а «Динамо» отстало, потому и тем, и тем очень нужны очки. Нас ждёт красивая хорошая игра на победу. Конечно, фаворит ЦСКА: они сейчас на ходу, всё получается.

У «Динамо» сейчас не ладится, но тем они и опаснее: когда команда в яме, то она хочет из неё вылезти и приложит к этому все усилия. ЦСКА — фаворит, но счёт будет 1:1 или 2:2.

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Все комментарии
6r5xhujshcvr
6r5xhujshcvr
вчера в 13:29
Согласен на ничью но.... Лучше победа!
shlomo
shlomo
вчера в 13:05
ЦСКА сейчас превосходит Динамиков по всем параметрам. У армейцев лучше выстроена игра, сбалансирован состав, они лучше подготовлены физически. Динамо же испытывает серьезные трудности в обороне, да и вообще Славиша Йоканович никак не подберет оптимальное сочетание игроков на поле. Так что на мой взгляд фаворит очевиден....хотя впрочем, понимаю, что в такой игре всё будет зависеть от нюансов сюжета и как говорится "ну не идет мячик в ворота, хоть тресни"....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:46
Нам бы хоть ничейку вытянуть из этой игры, особых надежд на победу нет, с Динамо нам всегда сложно играть в каком бы состоянии они не были.
Гость
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