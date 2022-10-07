«Ноттингем Форест» продлил контракт с главным тренером Стивом Купером

Пресс-служба ФК «Ноттингем Форест» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Стивом Купером.
Новое соглашение валлийского специалиста рассчитано до 2025 года.
На данный момент «Ноттингем» занимает 20-е место в Английской Премьер-Лиге.
Наверное Купер заслужил продление контракта с лесниками, после выхода в АПЛ. Но ведь они снова могут отправиться в Шип.
Ведь игры нет, даже от матча к матчу.
Купер ведь не думал, что после серии неудач его не отправят в отставку и оставят в команде. Конечно Купер пытался изменить ситуацию, но не смог. И теперь Купер снова попытается это сделать.
Наверное Купер заслужил продление контракта с лесниками, после выхода в АПЛ. Но ведь они снова могут отправиться в Шип.
Ведь игры нет, даже от матча к матчу.
Купер ведь не думал, что после серии неудач его не отправят в отставку и оставят в команде. Конечно Купер пытался изменить ситуацию, но не смог. И теперь Купер снова попытается это сделать.