Колосков не уверен, что Семин сможет исправить положение «Локомотива»

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вчера, 18:30

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возвращении на пост главного тренера «Локомотива».

«Поможет ли сейчас Семин? Этого вам никто не скажет. Уже прошло слишком много времени. Новое руководство, абсолютно новая команда. Конечно, его опыт может пригодиться команде, но решать только ему, хочет ли он этого. Не берусь судить, сможет ли Семин исправить нынешнее положение „Локомотива“. Кто тогда нужен? Нужен тот тренер, кто сможет дать результат. А все остальные вопросы лучше к руководству», — сказал Колосков.