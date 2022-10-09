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Колосков не уверен, что Семин сможет исправить положение «Локомотива»

вчера, 18:30

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возвращении Юрий Семина на пост главного тренера «Локомотива».

«Поможет ли сейчас Семин? Этого вам никто не скажет. Уже прошло слишком много времени. Новое руководство, абсолютно новая команда. Конечно, его опыт может пригодиться команде, но решать только ему, хочет ли он этого. Не берусь судить, сможет ли Семин исправить нынешнее положение „Локомотива“. Кто тогда нужен? Нужен тот тренер, кто сможет дать результат. А все остальные вопросы лучше к руководству», — сказал Колосков.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19, ред.
Ну почему же ? Первые два - три матча футболисты, напуганные грозным видом Ю.П. и его воинственной жестикуляцией и мимикой, могут заиграть поактивнее, и это принесёт положительный результат. Но затем они попривыкнут к тренеру, поймут, что ничего нового у него "за душой" нет, можно его не бояться, и всё вернётся на круги своя. Т.е. к плачевному состоянию.
История свидетельствует, что, как правило, так в итоге и получится. Исключения, конечно, случаются, но боюсь, что Ю.П.Сёмин к этому исключению не относится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:12
Неоценимо правильная мысль "почетного" - "Нужен тот тренер, кто сможет дать результат", была для всех как гром среди ясного неба. Удивительно, как другие не смогли понять такую простую истину.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:08
Сёмину не стоит стремиться к этой работе
Izmar
Izmar
вчера в 19:03
Будет как в Ростове, всему свое время.
Сп62
Сп62
вчера в 18:58
Лишь бы опять легионера не вбухали.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:52
Палычу надо отдыхать!Не нужно ему это!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:52
Правильно думает Колосков! Не пенсионер Сёмин сейчас должен вытаскивать Локо из этой .опы. Есть много более молодых и качественных российских специалистов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Да оставьте его уже в покое . Ему сейчас рыбалка и пиво 🍺 !
Tostao
Tostao
вчера в 18:47, ред.
Сёмин хорош, когда сам подбирает игроков, сам проводит предсезонку, вообщем: продуктивнее на длинной дистанции. Хождения для экстренного спасения в другие клубы были неудачные.
dеigandre
dеigandre
вчера в 18:31
Только не Семин
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