Червиченко: «Не вижу ничего общего между Соболевым и Холандом»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева в этом сезоне. Многие называют Соболева «русским» Холандом.
У Соболева 6 голов в 11 матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.
«Спасибо, посмешили меня. Соболев „русский“ Холланд? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холландом не вижу», — сказал Червиченко.
Коли ты пишешь про другие клубы, будь добор и про своих читать.
Тема про Спартак, значит про Спартак, а не про какие то другие команды, какой бумеранг?
Коли ты пишешь про другие клубы, будь добор и про своих читать.
Тема про Спартак, значит про Спартак, а не про какие то другие команды, какой бумеранг?
И не вам кстати мне об этом говорить, вы сами любите в других командах "покопаться".
И не вам кстати мне об этом говорить, вы сами любите в других командах "покопаться".
Во время интервью с ним я бы спросил, кого он имеет в виду, пусть бы, как уж на сковородке, повертелся, пытаясь ответить на мой вопрос.
Во время интервью с ним я бы спросил, кого он имеет в виду, пусть бы, как уж на сковородке, повертелся, пытаясь ответить на мой вопрос.
Наберём в несколько раз больше подписей и докажем, что Соболев намного круче какого то там Холанда.
Наберём в несколько раз больше подписей и докажем, что Соболев намного круче какого то там Холанда.
Холланд - мировая звезда, до него ни один игрок РПЛ и близко не дотягивается. Но среди форвардов в России Соболев один из лучших сейчас.
Холланд - мировая звезда, до него ни один игрок РПЛ и близко не дотягивается. Но среди форвардов в России Соболев один из лучших сейчас.