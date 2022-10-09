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Червиченко: «Не вижу ничего общего между Соболевым и Холандом»

вчера, 17:56

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего красно-белых Александра Соболева в этом сезоне. Многие называют Соболева «русским» Холандом.

У Соболева 6 голов в 11 матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев „русский“ Холланд? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холландом не вижу», — сказал Червиченко.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:59
"он должен забивать двух мтчх из трех"))) скажите ему кто-нибудь, что он забивает в шести матчах из шести
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:58
И что Холланд умеет кроме замыканий и забегов?
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:37
А кто эти "многие" и что употребляют?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:23
До Холланда ему не дорости
memphis
memphis
вчера в 19:58
Даже я смеялся минут 10... Сейчас даже ни в одной лиге нет схожих игроков. А сравнивать с Соболевым, это как сравнить Месси и Бакаева
pomor45
pomor45
вчера в 19:53
Холланд - продукт футбольного труда, а Соболёв - задиристое дитя удачи.
старина
старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:36
Я отвечаю на мерзкие комменты в адрес Спартака.Юмор я понимаю.Бросать камни и прочие нечистоты в адрес тонущих команд не собираюсь.А Локо сейчас тонет.Понятно,что выплывет...Про бумеранг поясню.Спартак тоже занимал место ...надцатое.Счастье вас переполняло,теперь это вернулось к вам
sv_1969
sv_1969 ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 19:31
А Вы не поняли что червь высосал это из пальца или ещё откуда то!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
вчера в 19:28
    старина
    старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Червиченко и пришло
    старина
    старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 19:18
    Там и копаться то уже не в чем...даже если бы и хотелось.И кстати не имею такой привычки,но прекрасно помню радостные вопли от прошлогодних провалов Спартака ,которые постоянно слышал от Байкала и ему подобных.Бумеранг вернулся.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ старина (раскрыть)
    вчера в 19:12
    Я сам знаю чем и кем мне заниматься и ни в чьих советах не нуждаюсь.
    И не вам кстати мне об этом говорить, вы сами любите в других командах "покопаться".
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:10
    "Многие называют Соболева "русским" Холандом ". Кто это "многие" ? Ни в одной публикации, ни в одном интервью, нигде и никогда не было даже намёка на такое сравнение. Нельзя же принимать нас за идиотов, г-н Червиченко.
    Во время интервью с ним я бы спросил, кого он имеет в виду, пусть бы, как уж на сковородке, повертелся, пытаясь ответить на мой вопрос.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 19:07
    Охренеть можно, в какую тупую и бестолковую голову пришла мысль сделать такое сравнение.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 19:06
    Соболева нужно спустить с небес, пока что он никто
    старина
    старина ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    вчера в 19:00
    Займитесь лучше своей командой
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 18:46
    Надо срочно организовать петицию о помещении Соболева "русского дельфина" в дельфинарий.
    Наберём в несколько раз больше подписей и докажем, что Соболев намного круче какого то там Холанда.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 18:26
    Оба футболисты!!!
    makkie
    makkie
    вчера в 18:23
    Червиченко на серьезных щщах обсуждает шуточное сравнение )))
    Холланд - мировая звезда, до него ни один игрок РПЛ и близко не дотягивается. Но среди форвардов в России Соболев один из лучших сейчас.
    phantom-k
    phantom-k
    вчера в 18:20
    Кто его так называет??? Где??? Кто придумал это??? Вообще где Холанд и где весь чемпионат водокач… кхм… российская премьер-лига???
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:16
    Что за гонево, Промэс тогда голландский Месси играющий в России ?
    старина
    старина
    вчера в 18:14
    ты же тоже возомнил себя великим функционером
    kadwcpmsc68s
    kadwcpmsc68s
    вчера в 17:57
    Зачем такие сравнения
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:57
    Даже сравнивать смешно и дико!
    Гость
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