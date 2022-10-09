Червиченко: «Не вижу ничего общего между Соболевым и Холандом»

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вчера, 17:56

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего красно-белых в этом сезоне. Многие называют Соболева «русским» Холандом.

У Соболева 6 голов в 11 матчах чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Спасибо, посмешили меня. Соболев „русский“ Холланд? Хорошая шутка. Чтобы о таком говорить, он должен забивать в двух матчах подряд из трех. Все такие сравнения в пользу бедных. Так восторженно о нем говорят только те, кто что-то от него хочет. Ничего общего между Соболевым и Холландом не вижу», — сказал Червиченко.