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Каррера: «Соболев сильнее Дзюбы»

вчера, 09:06

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил Александра Соболева с Артемом Дзюбой.

«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован», — сказал Каррера.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:02
Соболева до Дзюбы как до луны.
Собелев это вечная малчишка которая никогда не растёт и думается что из него выйдет звезда
pomor45
pomor45
вчера в 18:34
А в попугаях-то я гораздо длиннее.
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 18:30
Вот Ето правильно))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:16
Каррера : "Соболев сильнее Дзюбы...я лучше Семака...Москва красивее Питера...Спартак сильнее Зенита...красное красивее синего...........официант......принесите ещё бутылочку Кьянти...."
sten312
sten312
вчера в 17:29
Каррера дурнее Петержелы,хотя тот иплан многоразовый.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:21
Этот Каррерист уже достал своей болтовнёй пусть сначала Соболев забьёт за сборную 30 и в чемпионате 200 тогда и будем рассуждать кто круче
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:07
Оба кривоногие и деревянные. Как и большинство ногомячистов РФПЛ.
Бонжорно
Бонжорно ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:38
Карерра более силен как физик, а Абаскаль тактик романтик, без ставки на жосткую силу
Baggio R.
Baggio R. ответ Бонжорно (раскрыть)
вчера в 14:48
Ну да, кроме Дзюбы в 2108 ещё никто не забивал)
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 14:38
Дзюба куруче это бе з вариантов. он забивал голы на ЧМ-2108
Asper
Asper
вчера в 12:43
Сравнение хрена с пальцем. Дзюба в 25 ещё был неприкаянный шатун по арендам, во-первых
Во-вторых, показатель скорострельности Соболева на данный момент и Дзюбы за всю карьеру примерно одинаковый, а значит Соболеву нужно ещё кучу сильных сезонов дать, чтоб добраться до таких цифр
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 12:32
такой же Месси, а Дзюба Роналдо. я говорю что если сравнивать по игре, отдаленной
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:28
Каррера или Абаскаль?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:20
Оба бездарные выскочки.
Izmar
Izmar
вчера в 11:43
Соболев одного уровня с Дзюбой. Оба хороших дерева.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:41
Здесь вобщем-то не сравнивают Соболева именно с нынешним Дзюбой.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 11:15
В оправдании дзюбы могу сказать что в спартаке не давали шанс дзюбе как соболеву. Он по арендам ходил.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 10:59
Да - дельфин ныряет и корчится лучше Дзюбы
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:49
Не знаю кто из них сильнее, но Соболев явно умнее. У Дзюбы мозгов как у канарейки
adekvat
adekvat
вчера в 10:36
Время покажет
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:29
как минимом в работе корпусом Дзюбинатору нет равных
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 10:21
Даже не знаю. Один дуб, другой тополь)
112910415
112910415
вчера в 10:21
возможно ...
но хочется ещё лет 5 понаблюдать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:21
Хорош сейчас Соболек да и ладно. Главное забивает и ассистирует и не надо его ни с кем сравнивать . Соболь есть Соболь....и все
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:18
Разные команды, разные партнеры , разные задачи на поле. Темик свое отыграл, а Соболев только набрал ход. Посмотрим , что будет дальше??? Каждый из этой парочки индивидуален по своему.
makkie
makkie
вчера в 10:09
Если брать время обоих в Спартаке, то Соболев полезнее Дзюбы. Да к тому же забил больше голов за меньшее количество времени. Плюс Соболев стал первым за 23 года футболистом «Спартака», забившим в шести матчах подряд.

Достойная статистика!
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:08
Сейчас сильнее !Но к чему это?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:06
За три месяца игры Соболева это не показатель
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 09:59
Соболев Месси?
Главное Лионелю это не рассказывать, а то сразу с футболом завяжет и в горы уйдёт.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:57
Если честно, то глупое и не корректное сравнение.
Дзюбе 34 года и карьера на закате, Соболеву 25 лет и карьера в самом расцвете.
Дзюба всем уже все доказал, но он не может быть вечным.
Это тоже самое, что сейчас сравнить Холанда с Роналду.
Понятно, что Холанд намного круче Кри, но когда то и Кри был великолепен, а сейчас жалкое зрелище.
Если уж кого и сравнивать то к примеру Соболева и Комлеченко.
Они примерно ровесники, кандидаты в сборную и забили кстати по 6 голов в чемпионате, вот их и сравнивайте.
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