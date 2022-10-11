Каррера: «Соболев сильнее Дзюбы»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил Александра Соболева с Артемом Дзюбой.
«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован», — сказал Каррера.
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера сравнил Александра Соболева с Артемом Дзюбой.
«Соболев или Дзюба? Соболев сильнее. Он более универсальный игрок, и его потенциал еще не до конца реализован», — сказал Каррера.
Дзюбе 34 года и карьера на закате, Соболеву 25 лет и карьера в самом расцвете.
Дзюба всем уже все доказал, но он не может быть вечным.
Это тоже самое, что сейчас сравнить Холанда с Роналду.
Понятно, что Холанд намного круче Кри, но когда то и Кри был великолепен, а сейчас жалкое зрелище.
Если уж кого и сравнивать то к примеру Соболева и Комлеченко.
Они примерно ровесники, кандидаты в сборную и забили кстати по 6 голов в чемпионате, вот их и сравнивайте.
Дзюбе 34 года и карьера на закате, Соболеву 25 лет и карьера в самом расцвете.
Дзюба всем уже все доказал, но он не может быть вечным.
Это тоже самое, что сейчас сравнить Холанда с Роналду.
Понятно, что Холанд намного круче Кри, но когда то и Кри был великолепен, а сейчас жалкое зрелище.
Если уж кого и сравнивать то к примеру Соболева и Комлеченко.
Они примерно ровесники, кандидаты в сборную и забили кстати по 6 голов в чемпионате, вот их и сравнивайте.