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Аллегри: «Нам нужно молча работать и выбираться из этой ситуации»

сегодня, 00:39
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Хайфа)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поражении своей команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2).

Это трудно объяснить, нам нужно сохранять тишину. Наша игра не была на высоте, особенно с точки зрения характера. Нам нужно молча работать и выбираться из этой ситуации. Завтра мы возвращаемся домой, вплоть до дерби мы будем находиться на базе «Континасса». Таков наш долг перед клубом, болельщиками и перед самими собой.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 07:57
После такого по совокупности увольняют тренера.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 07:15
Суровое наказание - четыре дня на тренировочной базе. Может ещё в угол встанут всей командой.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 06:56
Решил вдруг спрятаться в "домике".
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:53
Пора паковать чемоданы
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 06:46
Молча можешь уйти))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:33
Бак нужна зачистка
Gahi
Gahi
сегодня в 06:09
К большому сожалению в тихую у тебя больше не получиться.
rduvfc7pnc22
rduvfc7pnc22
сегодня в 04:55
На выход тебе надо, причём бегом
112910415
112910415
сегодня в 04:53
тренеру надо собираться ...
а выбираться поздно
adekvat
adekvat
сегодня в 04:50
Надо немцев освободившихся из Локо брать, только они спасут Юве.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:46
В Юве всё началось рушится после появления нарцисса. Недаром говорили, что последствия его присутствия будут разгребать очень долго.
Был нарушен командный строй Юве, всё что выстраивалось долгие годы.
ballak144
ballak144
сегодня в 03:35
Это не возможно читать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:07, ред.
Какой ты .ука наглый. Бери шинель , иди молча домой .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:44
Раньше надо было выбераться, слили ЛЧ!
Гость
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