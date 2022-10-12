Аллегри: «Нам нужно молча работать и выбираться из этой ситуации»

Главный тренер «Ювентуса» высказался о поражении своей команды в матче Лиги чемпионов против «Маккаби» (0:2).

Это трудно объяснить, нам нужно сохранять тишину. Наша игра не была на высоте, особенно с точки зрения характера. Нам нужно молча работать и выбираться из этой ситуации. Завтра мы возвращаемся домой, вплоть до дерби мы будем находиться на базе «Континасса». Таков наш долг перед клубом, болельщиками и перед самими собой.