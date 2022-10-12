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«Ливерпуль» отправил семь голов в ворота «Рейнджерс»

вчера, 23:55
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 7Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Рейнджерс» проиграл «Ливерпулю» (1:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол на 17-й минуте забил полузащитник «Рейнджерс» Скотт Эрфилд. На 24-й минуте нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счёт. На 55-й минуте Фирмино оформил дубль. На 66-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество «Ливерпуля». На 76-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте Салах оформил дубль, а на 81-й минуте — забил хет-трик. На 89-й минуте точку в матче поставил гол полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте в группе А (9 очков), «Рейнджерс» занимает 4-е место (0 очков).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 15:23
10 против 5ти, но о чем эта статистика? что ты хотел сказать? по твоему удар в створ это голевой удар? нет, у Спартака 5ть и ни одного гола, а моменты были стопроцентные.
Правильный нападающий бьёт по углам, и это как правило либо гол, либо мимо ворот, т. е это не берущиеся. Удары в створ это зачастую удары по центру, во вратаря,так что запомни мои умные слова, чтобы впредь не казаться у истоков
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:05
17 ударов против 13-ти? А чего не приведёшь статистику ударов в створ? 10 против 4-х. Так что можешь дальше рассказывать сказки про "равную игру"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 14:27
Да нет, просто матч смотрел и статистику наизусть знаю. 17 ударов против 13ти и одинаковое владение мячом . У ливерных только фолов много было, в двое больше, но судья им помог
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 14:00
Какой то слабый заголовок новости. При таком счёте могли бы и нечто прикольное. Ливерпуль уничтожил Рейнджерс, или же шотландцы опять огребли у Англии. Ливерпуль провёл тренировочный матч. Лёгкая разминка перед матчем с Сити. Итд) Как будто новости пишет не человек а ии.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:40
Ты либо статистику на фанатском сайте Спартака смотришь? Единственное, в чём Спартак смог превзойти Ливерпуль - это жёлтые карточки. Ты прав - статистика не врёт )))
vova505
vova505
сегодня в 11:11
Посмотрел с утра на матч ТВ видео голов
Супер!!
Умницы Ливерпуль!! ))

А как радовались футболисты Рейнджерс голу
Как будто всё уже решено в этом матче
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Эйвор (раскрыть)
сегодня в 10:31
посмотри статистику, она не врёт
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 10:28
думою это был последний матьч Клопа у руля Ливерпули. пора убирать физрука и назначать норм тренере
Эйвор
Эйвор ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:12
Равной игре? Видимо ты на ps играл.
Izmar
Izmar
сегодня в 09:25, ред.
Любит Ливерпуль ставить на место великие, но очень слабые команды.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:42
всех с уверенной победой. Следующий сити. Разгромим их защиту и спокойно нейтрализуем их андроида нападающего
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:50
Не унывать фанам ренджерз, мы тоже 7 получали при равной игре
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:39
А начиналось всё просто замечательно ...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:24
Опять повеселились !
амурец
амурец
сегодня в 03:20
Во Ливерпуль повеселились
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:17
Во втором тайме похоже прорвало
ОПС
ОПС
сегодня в 02:59
Вот тебе и лига чемпионов.
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 01:28
Хорошая победа сенсация никто не ожидал
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:18
Зря они столько забили... С МС опять заснут..
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 00:11
Забили много, но игра не какая.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:10
Молодцы. Очень важная победа.
Эйвор
Эйвор
сегодня в 00:08
Еще бы так в АПЛ играли.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:05
АПЛ мотивирует))
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:03
Полностью согласен
Gahi
Gahi
сегодня в 00:01
Уверенная победа и самый крупный счёт в Лиги Чемпионов УЕФА в этом туре. Молодцы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:01
с убедительной, важной победой Ливерпуль!
Elliada
Elliada
сегодня в 00:00
Неожиданный счет. Некоторые начнут говорить, что Ливерпуль вернулся. После 9:0 тоже самое говорили. Не торопитесь. Впереди МС.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:00
Ливерпуль разошелся))))
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