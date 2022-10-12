«Ливерпуль» отправил семь голов в ворота «Рейнджерс»

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вчера, 23:55

«Рейнджерс» проиграл «Ливерпулю» (1:7) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол на 17-й минуте забил полузащитник «Рейнджерс» Скотт Эрфилд. На 24-й минуте нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сравнял счёт. На 55-й минуте Фирмино оформил дубль. На 66-й минуте Дарвин Нуньес удвоил преимущество «Ливерпуля». На 76-й минуте Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 80-й минуте Салах оформил дубль, а на 81-й минуте — забил хет-трик. На 89-й минуте точку в матче поставил гол полузащитника «Ливерпуля» Харви Эллиотта.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте в группе А (9 очков), «Рейнджерс» занимает 4-е место (0 очков).