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Дубль Горецки помог «Баварии» обыграть «Викторию» Пльзень

вчера, 23:51
ВикторияЛоготип футбольный клуб Виктория (Пльзень)2 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Виктория» Пльзень проиграла «Баварии» (2:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил нападающий «Баварии» Садио Мане. На 14-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенского клуба, а на 25-й минуте Леон Горецка довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Горецка оформил дубль. На 62-й минуте голом отметился полузащитник «Виктории» Адам Виканова. На 75-й минуте нападающий «Виктории» Ян Клемент отправил второй гол в ворота «Баварии».

«Бавария» идёт на 1-м месте в группе С (12 очков), «Виктория» занимает 4-е место (0 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 14:02
После первого тайма вспомнили, что уже не надо напрягаться и пора бы в чемпионате порядок навести. Играли в пол ноги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:17
Победили бы и без его дубля!
амурец
амурец
сегодня в 03:21
Бавария начали как танк, к потом заметно расслабились, но как и ожидалось победили
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:02
Бавария мощь.
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