Дубль Горецки помог «Баварии» обыграть «Викторию» Пльзень

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вчера, 23:51

«Виктория» Пльзень проиграла «Баварии» (2:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол в игре на 10-й минуте забил нападающий «Баварии» Садио Мане. На 14-й минуте Томас Мюллер удвоил преимущество мюнхенского клуба, а на 25-й минуте Леон Горецка довёл счёт до разгромного. На 35-й минуте Горецка оформил дубль. На 62-й минуте голом отметился полузащитник «Виктории» Адам Виканова. На 75-й минуте нападающий «Виктории» Ян Клемент отправил второй гол в ворота «Баварии».

«Бавария» идёт на 1-м месте в группе С (12 очков), «Виктория» занимает 4-е место (0 очков).