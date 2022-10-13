Ван Бронкхорст: «Мы пропустили слишком много простых голов»

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст проанализировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:7).
Очень разочаровывающий результат. В первой половине встречи мы выступили неплохо, мы были в игре. Что касается второго гола, то когда мы потеряли мяч, соперник смог быстро перейти в атаку. Пару раз нас поймали на ошибках.
Мы пропустили слишком много простых голов. После этого все пошло быстро. Мы пытались надавить, но после счета 1:3 нам было очень трудно. Они взвинтили темп, а мы были слишком небрежны в передачах. Я пытаюсь понять это поражение, ни о чем другом и не думаю.
Ведь они их хорошо понимают, пропускать от Ливера 7 "простых голов" ух как не просто.
Ведь они их хорошо понимают, пропускать от Ливера 7 "простых голов" ух как не просто.