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Ван Бронкхорст: «Мы пропустили слишком много простых голов»

вчера, 09:18
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)1 : 7Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст проанализировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:7).

Очень разочаровывающий результат. В первой половине встречи мы выступили неплохо, мы были в игре. Что касается второго гола, то когда мы потеряли мяч, соперник смог быстро перейти в атаку. Пару раз нас поймали на ошибках.

Мы пропустили слишком много простых голов. После этого все пошло быстро. Мы пытались надавить, но после счета 1:3 нам было очень трудно. Они взвинтили темп, а мы были слишком небрежны в передачах. Я пытаюсь понять это поражение, ни о чем другом и не думаю.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:06
Рейнджерс указали их истинный уровень.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:23
Ливер на порядок сильнее, 7 ещё мало!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:56
Вы проиграли по всем статьям
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:55
А что Спартак не направил письмо с сочувствиями?
Ведь они их хорошо понимают, пропускать от Ливера 7 "простых голов" ух как не просто.
qndp2j5ypdpk
qndp2j5ypdpk
вчера в 09:19
Да просто полную авоську
Гость
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