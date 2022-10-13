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Сантильяна: «Бензема более совершенный нападающий, чем Левандовски»

вчера, 20:31

Бывший футболист «Реала» Сантильяна сравнил нападающего мадридского клуба Карима Бензема с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.

Я думаю, что Бензема более совершенный нападающий, он играет на разных участках поля, помогает партнёрам по команде и клубу играть лучше. Он забивает много голов без Криштиану Роналду.

Левандовски большее нацелен на ворота. Он нападающий, который думает только о голах и забивает голы. Бензема не нужно забивать голы, чтобы играть хорошо, но Левандовски больше бомбардир, чем Карим.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:15
И не поспоришь
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:09
Лева чистый нападающий, бомбардир.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:13
"Бывший футболист сливок", тут всё понятно!
Я считал и считаю, что Левандовски сильнее, чем Карим.
Даже в этом сезоне Лева забил больше, чем Бензема, француз уже потух.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:13
Оба хороши.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:38
Бенз действительно более разносторонний нападающий, тут трудно поспорить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:38
Всё верно сказано.
Гость
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