Сантильяна: «Бензема более совершенный нападающий, чем Левандовски»

Бывший футболист «Реала» Сантильяна сравнил нападающего мадридского клуба Карима Бензема с форвардом «Барселоны» Робертом Левандовским.
Я думаю, что Бензема более совершенный нападающий, он играет на разных участках поля, помогает партнёрам по команде и клубу играть лучше. Он забивает много голов без Криштиану Роналду.
Левандовски большее нацелен на ворота. Он нападающий, который думает только о голах и забивает голы. Бензема не нужно забивать голы, чтобы играть хорошо, но Левандовски больше бомбардир, чем Карим.
Я считал и считаю, что Левандовски сильнее, чем Карим.
Даже в этом сезоне Лева забил больше, чем Бензема, француз уже потух.
Я считал и считаю, что Левандовски сильнее, чем Карим.
Даже в этом сезоне Лева забил больше, чем Бензема, француз уже потух.