Сантильяна: «Бензема более совершенный нападающий, чем Левандовски»

Бывший футболист «Реала» сравнил нападающего мадридского клуба с форвардом «Барселоны» .

Я думаю, что Бензема более совершенный нападающий, он играет на разных участках поля, помогает партнёрам по команде и клубу играть лучше. Он забивает много голов без Криштиану Роналду.

Левандовски большее нацелен на ворота. Он нападающий, который думает только о голах и забивает голы. Бензема не нужно забивать голы, чтобы играть хорошо, но Левандовски больше бомбардир, чем Карим.