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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Вьештица: «В этом сезоне „Зенит“ снова станет чемпионом»

вчера, 15:21

Экс-защитник «Зенита» Милан Вьештица поделился мнением по поводу текущего выступления клуба из Санкт-Петербурга.

Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом. По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем (смеется).

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Василий 50
Василий 50
вчера в 15:28
А что, если Лёни свалят?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:25
Прям удивил кого то.
ДСА
ДСА
вчера в 15:21
Когда конкуренции нет, это плохо.
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