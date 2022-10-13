Вьештица: «В этом сезоне „Зенит“ снова станет чемпионом»

Экс-защитник «Зенита» поделился мнением по поводу текущего выступления клуба из Санкт-Петербурга.

Успехи «Зенита» радуют, но я не думаю, что это хорошо для российского футбола. Хотя это все равно не тот уровень доминирования, как, например, в Сербии, где у «Црвены Звезды» вообще нет конкурентов. В России «Зениту» все же угрожают другие клубы, которые могут до самого конца претендовать на золото. Однако, думаю, что в этом сезоне ничего не изменится и «Зенит» снова станет чемпионом. По крайней мере я надеюсь, что «Зенит» еще пару лет будет неприкасаем (смеется).