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Хави: «У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя»

вчера, 12:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя. Сейчас нам нужно опираться на наш характер и веру в себя. В этом турнире мы не показали лучшую версию себя, но у нас еще есть чемпионат, Кубок и Суперкубок, сезон закончится нескоро. С тактической точки зрения все вышло неплохо. Возможно, во втором тайме нам не хватило интенсивности. Мы команда, поэтому я не хочу указывать на ошибки отдельных футболистов. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то это мой недочет.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 16:16
    salleeh
    salleeh
    вчера в 15:17
    Теперь Левандовскому будет над чем подумать, а если Бавария выиграет ЛЧ, то и над чем поплакать… ЗМ он хотел понимаешь ли…
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 14:29, ред.
    Ошибки самого Хави, целых 90 минут подходят к штрафной противника, а там сильные мощные защитники Интера и туда наугад пасуют или навесы делают, авось повезет, кому-то случайно из своих попадет мяч в голову или в ногу, это не класс - это тупость и вторая лига.

    Как Месси больше не будет никого в Барселоне, он мог обыграть пару защитников сам забивать или отдать голевой пас.

    Противно смотреть на тактику Хави.

    Даже лучше играть от обороны на контратаках чем так ....й заниматься.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 13:45
    Я не буду называть фамилии виноватых, не смотря на то что это были Пике, Бускетс, Педри, Дембеле. Вот и не назвал.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 13:24
    Ошибки действительно были просто детские.
    Ужасно сыграл Пике, впрочем как и всегда. Гарсия допустил грубую ошибку при голе Лаутаро, хотя в том эпизоде виноват больше Бускетс, который своим неточным пасом обрезал всю команду.
    В чемпионате, Сельта тоже могла забить 3 гола, просто не хватило класса, а тут лч и уровень игроков выше
    5us9xma22a26
    5us9xma22a26
    вчера в 13:19
    Пока вы этому турниру не соответствуете
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:11
    Можно констатировать провал политики Лапорты по "дёрганью рычагов"

    Потратить больше 100 млн в летнее трансферное окно, продать часть медиа-прав, тем самым сократив свою прибыль на ближайшие десятилетия и в итоге скорее всего не выйдут в плей-офф ЛЧ (Интеру достаточно обыграть Пльзень дома)

    3:3 сегодня добыли только за счёт Левандовского и судьи, который должен был удалять Дембеле за жуткий фол ещё за 20 минут до конца матча

    Пи. Си. Кто бы что не говорил, НО Барса без Месси - 2 года подряд без плей офф ЛЧ. Все что нужно знать о вкладе в игру одного игрока....
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:10
    Лига Европы ваш турнир
    Elliada
    Elliada
    вчера в 13:00
    Хави признает, что ЛЧ для них закончилась. Даже на ЛЕ особо не надеется. Всё внимание на внутренние турниры.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:48
    Вчера вам откровенно повезло. Могли влететь .
    Гость
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