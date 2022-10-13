Хави: «У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).
У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя. Сейчас нам нужно опираться на наш характер и веру в себя. В этом турнире мы не показали лучшую версию себя, но у нас еще есть чемпионат, Кубок и Суперкубок, сезон закончится нескоро. С тактической точки зрения все вышло неплохо. Возможно, во втором тайме нам не хватило интенсивности. Мы команда, поэтому я не хочу указывать на ошибки отдельных футболистов. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то это мой недочет.
Ужасно сыграл Пике, впрочем как и всегда. Гарсия допустил грубую ошибку при голе Лаутаро, хотя в том эпизоде виноват больше Бускетс, который своим неточным пасом обрезал всю команду.
В чемпионате, Сельта тоже могла забить 3 гола, просто не хватило класса, а тут лч и уровень игроков выше
Ужасно сыграл Пике, впрочем как и всегда. Гарсия допустил грубую ошибку при голе Лаутаро, хотя в том эпизоде виноват больше Бускетс, который своим неточным пасом обрезал всю команду.
В чемпионате, Сельта тоже могла забить 3 гола, просто не хватило класса, а тут лч и уровень игроков выше
Как Месси больше не будет никого в Барселоне, он мог обыграть пару защитников сам забивать или отдать голевой пас.
Противно смотреть на тактику Хави.
Даже лучше играть от обороны на контратаках чем так ....й заниматься.
Как Месси больше не будет никого в Барселоне, он мог обыграть пару защитников сам забивать или отдать голевой пас.
Противно смотреть на тактику Хави.
Даже лучше играть от обороны на контратаках чем так ....й заниматься.