Хави: «У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

У нас были ошибки, которые в этом турнире допускать нельзя. Сейчас нам нужно опираться на наш характер и веру в себя. В этом турнире мы не показали лучшую версию себя, но у нас еще есть чемпионат, Кубок и Суперкубок, сезон закончится нескоро. С тактической точки зрения все вышло неплохо. Возможно, во втором тайме нам не хватило интенсивности. Мы команда, поэтому я не хочу указывать на ошибки отдельных футболистов. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле ошибаются, то это мой недочет.