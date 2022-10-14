Уткин: «Талалаев принял вполне мужицкое решение»

Комментатор Василий Уткин оценил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».
Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и на риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно — оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.
Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Талалаев в «Торпедо» — в любом случае хорошее решение. Смотрим.
Просто у него выбора не было, тем более команда из родного города.
Так, что тут мужицкого?
Вот если бы Семак из Зенита сам бы ушёл и возглавил Торпедо, вот тогда можно было бы так сказать, а тут просто цирк в словах Уткина.
По поводу слов о том, что по футбольным причинам Торпедо теперь не вылетит, а тогда по каким?
У Торпедо состав под первую лигу, но ни как не под РПЛ.
А так можно сказать, что Торпедо и чемпионом станет, а если вылетит, то ...
Вася давно уже с катушек съехал.
Просто у него выбора не было, тем более команда из родного города.
Так, что тут мужицкого?
Вот если бы Семак из Зенита сам бы ушёл и возглавил Торпедо, вот тогда можно было бы так сказать, а тут просто цирк в словах Уткина.
По поводу слов о том, что по футбольным причинам Торпедо теперь не вылетит, а тогда по каким?
У Торпедо состав под первую лигу, но ни как не под РПЛ.
А так можно сказать, что Торпедо и чемпионом станет, а если вылетит, то ...
Вася давно уже с катушек съехал.