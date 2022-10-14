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Уткин: «Талалаев принял вполне мужицкое решение»

вчера, 09:27

Комментатор Василий Уткин оценил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и на риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно — оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Талалаев в «Торпедо» — в любом случае хорошее решение. Смотрим.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 13:18
Талалаева не зовут в топ клубы РПЛ, давали поработать с середняками и увольняли его каждый раз и что ему прикажите делать, сидеть без работы?
Просто у него выбора не было, тем более команда из родного города.
Так, что тут мужицкого?
Вот если бы Семак из Зенита сам бы ушёл и возглавил Торпедо, вот тогда можно было бы так сказать, а тут просто цирк в словах Уткина.
По поводу слов о том, что по футбольным причинам Торпедо теперь не вылетит, а тогда по каким?
У Торпедо состав под первую лигу, но ни как не под РПЛ.
А так можно сказать, что Торпедо и чемпионом станет, а если вылетит, то ...
Вася давно уже с катушек съехал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ memphis (раскрыть)
вчера в 12:11
Урал точно нет, а Факел возможно
Gahi
Gahi
вчера в 10:47
Вот в таких ситуациях проявляется талант и способность тренера, достичь нужного результата. Удачи
Izmar
Izmar
вчера в 10:41
Одно слово, не тот тренер, который выручит.
memphis
memphis ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:23
И Урал/Факел
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:20
Всё,Вуткин изменил поросе с коленвалом...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:45
Вылетят Химки и....?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:34
Ага, герой, пусть ума даст команде,потом будем диферамбы ему петь!
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:33
Есть шанс проявить себя
Гость
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