Уткин: «Талалаев принял вполне мужицкое решение»

Комментатор Василий Уткин оценил назначение на пост главного тренера «Торпедо».

Талалаев принял вполне мужицкое решение. Принял последнюю команду в чемпионате. Это стоит уважать. Дальше посмотрим на результаты, и на риторику тоже. Применительно к Талалаеву это существенно — оратор он пламенный. Но прямо сейчас реально интересно. И это действительно поступок.

Думаю, теперь «Торпедо» не вылетит. Во всяком случае, по футбольным причинам; как клуб финансируется, я ведь не знаю. Но Талалаев в «Торпедо» — в любом случае хорошее решение. Смотрим.