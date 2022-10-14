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Григорян: «Считаю Талалаева одним из сильнейших тренеров в России»

сегодня, 00:30

Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян высказался о назначении Андрея Талаева в «Торпедо».

Считаю Талалаева на текущий момент одним из сильнейших тренеров в России. Я надеялся, что его назначат в «Локомотив», потому что, на мой взгляд, он давно готов работать в топ‑клубе и делать это эффективно. Однако «Торпедо» для него родной клуб. Для него делает честь, что он принял такой вызов. Талалаев принял «Торпедо». Теперь я могу сказать, что эту команду ждут хорошие времена.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:32
Единственное заслуживающее внимания в этих комментариях "цеховиков" тренерского цеха-это кто к какой партии принадлежит.А так-все "таланты и поклонники".Только футбол в опе.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:41
Неадекват откуда то прорезался!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 07:32
Возможно так и есть на самом деле.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:22
Так и есть импульсы поубавить и ваще будет топ
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 07:10
Григорян посчитает Талалаева, Талалаев посчитает Григоряна, и вот у нас два сильных тренера стало больше.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:57
Да, что там в России, во всём мире и даже во вселенной.
Просто Вандефульно!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:43
Был бы сильнейшим не шастал бы по клубам.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:37
Одним из сильнейших его трудно пока назвать
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:21
Он и сам так считает
Izmar
Izmar
сегодня в 05:19
Григорян и себя таким считает.
hfcj8dg3dct5
hfcj8dg3dct5
сегодня в 05:13
Да ты гонишь!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 05:12
Сильнейшие тренируют сильнейших.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:44
Частное мнение одного человека , ничем не подкреплённое .
5j8hjjp5tp26
5j8hjjp5tp26
сегодня в 02:42
Это совершенно не так
Gahi
Gahi
сегодня в 02:39
Возможно один из перспективных, но больших достижений у него пока что нет.
7whz7pcsfja9
7whz7pcsfja9
сегодня в 02:39
Самая слабонервная истеричка это да
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