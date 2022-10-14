Газзаев: «Дерби — это матч всероссийского масштаба»

Бывший тренер сборной России оценил важность матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Дерби — это матч всероссийского масштаба, на каком бы месте в турнирной таблице ни находились команды. К таким матчам всегда с огромным вниманием относятся болельщики, зрители, журналисты, игроки запредельно мотивированны. Обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, сменились тренеры, поэтому будет очень интересная встреча с полными трибунами и огромным ажиотажем.