Газзаев: «Дерби — это матч всероссийского масштаба»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил важность матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
Дерби — это матч всероссийского масштаба, на каком бы месте в турнирной таблице ни находились команды. К таким матчам всегда с огромным вниманием относятся болельщики, зрители, журналисты, игроки запредельно мотивированны. Обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, сменились тренеры, поэтому будет очень интересная встреча с полными трибунами и огромным ажиотажем.
Рекорды дерби «Спартак» – ЦСКА
Инфа не совсем свежая, но всё же...это дерби действительно популярно у болельщиков...
• По максимальному числу зрителей на трибунах для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 65 тыс. чел. (23-й тур ЧР-2007)
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 14 млн чел. (Суперкубок РФ-2006).
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных чемпионатов России – 11 млн чел. (3-й тур ЧР-2006).
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных Кубков России – 10 млн чел. (финал КР-2006).
Рекорды дерби «Спартак» – ЦСКА
Инфа не совсем свежая, но всё же...это дерби действительно популярно у болельщиков...
• По максимальному числу зрителей на трибунах для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 65 тыс. чел. (23-й тур ЧР-2007)
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 14 млн чел. (Суперкубок РФ-2006).
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных чемпионатов России – 11 млн чел. (3-й тур ЧР-2006).
• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных Кубков России – 10 млн чел. (финал КР-2006).
30.06.2020 - 2660 зрителей
13.09.2020 - 13330 зрителей
20.09.2021 - 9023 зрителей
В те же времена. Для сравнения:
14.09.2020 Ростов - Локомотив - 15011 зрителей
22.08.2020 Ротор - Сочи 14077 зрителей
01.05.2021 Краснодар - Сочи 17590 зрителей
30.06.2020 - 2660 зрителей
13.09.2020 - 13330 зрителей
20.09.2021 - 9023 зрителей
В те же времена. Для сравнения:
14.09.2020 Ростов - Локомотив - 15011 зрителей
22.08.2020 Ротор - Сочи 14077 зрителей
01.05.2021 Краснодар - Сочи 17590 зрителей