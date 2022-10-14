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Газзаев: «Дерби — это матч всероссийского масштаба»

вчера, 09:13

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев оценил важность матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Дерби — это матч всероссийского масштаба, на каком бы месте в турнирной таблице ни находились команды. К таким матчам всегда с огромным вниманием относятся болельщики, зрители, журналисты, игроки запредельно мотивированны. Обе команды сейчас находятся в лидирующей группе, сменились тренеры, поэтому будет очень интересная встреча с полными трибунами и огромным ажиотажем.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:56, ред.
Не знаю что ты имеешь в виду но матчи Спартак - Зенит тоже популярны у болельщиков...это всем известный факт)...
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:30
ПРавду глаголешь...А что ты писал по поводу матчей "Спартак"-"Зенит"(и наоборот)-лень искать! Неужели тоже правду???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:27
Всё у вас ДЕРБИ,задолбали уже.Хоть посчитайте их количество.Города на Волге(с притоками) встречаются-дерби,любая московская команда с газпромовской(из бывшей культурной столицы СССР)-дерби,московские-дерби...А дерби-это когда лошадки разводят на бабки публику на бегах.В городе Дерби Мелкобритании.Остальное -самоназвание.
f3h78ura8puz
f3h78ura8puz
вчера в 10:17
Столько шума! Будет ничья!!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:16, ред.
Я тут не при чём...это Газзаев помнит то что помнит...и всё равно пандемийные времена в Москве не показатель)...
stavr74
stavr74
вчера в 10:06
интересно это он говорит или его мама процитировала эту фразу
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:45, ред.
В пандемийные времена в Москве просто всё было жёстче с мерами и контролем...так что мимо)...

Рекорды дерби «Спартак» – ЦСКА

Инфа не совсем свежая, но всё же...это дерби действительно популярно у болельщиков...

• По максимальному числу зрителей на трибунах для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 65 тыс. чел. (23-й тур ЧР-2007)

• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных внутренних соревнований в РФ – 14 млн чел. (Суперкубок РФ-2006).

• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных чемпионатов России – 11 млн чел. (3-й тур ЧР-2006).

• По максимальному числу ТВ-зрителей для всех футбольных и иных Кубков России – 10 млн чел. (финал КР-2006).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:40
РПЛ.ЦСКА-Спартак. Последнии 3 "дерби" на "ВЭБ-Арене"
30.06.2020 - 2660 зрителей
13.09.2020 - 13330 зрителей
20.09.2021 - 9023 зрителей

В те же времена. Для сравнения:
14.09.2020 Ростов - Локомотив - 15011 зрителей
22.08.2020 Ротор - Сочи 14077 зрителей
01.05.2021 Краснодар - Сочи 17590 зрителей
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:27
Ждем интересного , захватывающего футбола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:25
Шикарный матч должен получиться. Удачи тебе ЦСКА.
Гость
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